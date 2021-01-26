Grand Blue Sky Hotel Genel Müdürü Durmuş Doğan'ın acı günü
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Grand Blue Sky Hotel Genel Müdürü Durmuş Doğan'ın acı günü

26.01.2021 10:29 | Son Güncelleme: 26.01.2021 10:29
Grand Blue Sky Hotel Genel Müdürü Durmuş Doğan'ın acı günü

Konaklama sektörünün deneyimli ismi The Grand Blue Sky Hotel Genel Müdür Durmuş Doğan'ın babası Süleyman Doğan vefat etti.

Konaklama sektörünün deneyimli ismi The Grand Blue Sky Hotel Genel Müdür Durmuş Doğan'ın babası Süleyman Doğan vefat etti. 

Merhumun cenazesi bugün ikindi namazından sonra Gündoğmuş ilçesi, Senir köyünde toprağa verilecek.

Tourism Today olarak merhuma Allah'tan rahmet ailesi ve sevenlerine baş sağlığı dileriz. 

Kaynak: Tourism Today

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