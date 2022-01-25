Gran Turismo 7'nin şaşırtıcı PlayStation boyutu belli oldu!

Gran Turismo 7 dosya boyutu oyunun hem PS5 hem de PS4 sürümleri için ortaya çıktı ve yeni nesil oyuncular bir kez daha SSD'lerinde daha az yer kaplayacağı açıklanmıştı.

Resmi PlayStation Direct listesi, Gran Turismo 7'nin PS4 sürümünün en az 110 GB depolama alanı gerektireceğini doğruluyor. Ayrıca, PlayStation Game Size Twitter hesabı, PS5'teki Gran Turismo 7 dosya boyutunun yaklaşık 89,5 GB olacağı ve ön yüklemenin 25 Şubat'ta başlayacağı haberi söylenmişti.

Gran Turismo 7'nin geçtiğimiz günlerde PlayStation 5 ve PlayStation 4 konsolları arasında 20 GB'lık bir dosya boyutu olduğu ortaya atılmıştı. Gran Turismo 7, PlayStation 4'te 110 GB olduğu bildirilirken, PlayStation 5'te ise 89.5 GB olacağı bildirilmişti.

Aradaki bu farka rağmen Gran Turismo 7'nin iki platform arasında rahatça oynanacağı da açıklanmıştı. Ancak, oyunun PS5 sürümü için Resmi PlayStation Direct listesi, 110 GB depolama alanı gerektireceğini, oyunun her iki konsol sürümünün de aynı dosya boyutuna sahip olmasının olağandışı olacağını söylüyor.

Yakupcan Aydemir Gamegar Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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