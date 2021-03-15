Grammy Ödülleri: Beyoncé ve Taylor Swift tarih yazdı
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BBC

Grammy Ödülleri: Beyoncé ve Taylor Swift tarih yazdı

15.03.2021 07:07 | Son Güncelleme: 15.03.2021 07:12
Grammy Ödülleri: Beyoncé ve Taylor Swift tarih yazdı

Beyoncé , bu yıl 63'üncüsü dağıtılan Grammy Ödüllerini 28. kez kazanarak, tarih yazdı ve tarihte bu ödüle en çok layık görülen kadın yıldız oldu.

Beyoncé, bu yıl 63'üncüsü dağıtılan Grammy Ödüllerini 28. kez kazanarak, tarih yazdı ve tarihte bu ödüle en çok layık görülen kadın yıldız oldu.

Taylor Swift ise, en iyi albüm ödülünü üç kez kazanan ilk kadın sanatçı olarak tarihe geçti.

Taylor Swift Covid-19 kısıtlamaları döneminde çıkarttığı Folklore albümüyle ödüle layık görüldü. Sanatçı daha önce 2010'da Fearless ve 2016'da 1989 albümüyle ödül almıştı.

Daha önce sadece üç sanatçı, Frank Sinatra, Paul Simon ve Stevie Wonder, en iyi albüm ödülünü üç kez kazanmıştı.

Beyonce, geçen yıl piyasaya çıkarttığı, siyahların gücü ve dayanıklılığı onuruna yaptığı Black Parade şarkısıyla 28. Grammy Ödülünü aldı.





Black Lives Matter - Siyahların Yaşamı Önemlidir hareketini yansıtan bir diğer şarkı da bu yıl Grammy Ödülüne layık görüldü. R&B yıldızı H.E.R., geçen yıl Minneapolis kentinde polis tarafından öldürülen George Floyd'ın son sözler "I Can't Breathe- Nefes alamıyorum'a atfen yazdığı şarkıyla, yılın şarkısı ödülünü aldı.

'Konseri size getiriyoruz'

Salgın kısıtlamalarıyla yapılan törende, ödüller dışındaki odak noktası canlı müzikti.

Törenin sunucusu komedyen Trevor Noah "Uzun süredir konsere gidemediğinizi biliyorum, dolayısıyla bu gece konseri size getiriyoruz" dedi.





Gösteri Harry Styles, Bille Eilish ve Haim'in art arda ortaya koyduğ performanslarla başladı.

Törenin büyük kısmı LA Convention Center'ın dışında, adayların sosyal mesafeli masalarda oturmasıyla yapıldı.

Gecede çeşitli kategorilerde ödül alan diğer yıldızlar Dua Lipa, Lady Gaga ve Ariana Grande oldu.

Grammy Ödülleri: Beyoncé ve Taylor Swift tarih yazdı
Grammy Ödülleri: Beyoncé ve Taylor Swift tarih yazdı
BBC
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