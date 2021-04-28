Grace Kelly kimdir? Grace Kelly kaç yaşındaydı, nereli? Grace Kelly biyografisi!
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Grace Kelly kimdir? Grace Kelly kaç yaşındaydı, nereli? Grace Kelly biyografisi!

Grace Kelly kimdir? Grace Kelly kaç yaşındaydı, nereli? Grace Kelly biyografisi!
Haberler.com / Sümeyye Trabzon - Haberler | Gündem

Akademi Ödülü sahibi Amerikalı sinema ve tiyatro oyuncusu olan Grace Kelly kimdir? Monako Prensi III. Rainier ile evlenerek Monaco Prensesi unvanını almıştır. Grace Kelly kaç yaşındaydı, nereli? Grace Kelly ne iş yapıyordu? Grace Kelly hayatı ve biyografisi nedir?

Akademi Ödülü sahibi Amerikalı sinema ve tiyatro oyuncusu olan Grace Kelly kimdir? Monako Prensi III. Rainier ile evlenerek Monaco Prensesi unvanını almıştır. Grace Kelly kaç yaşındaydı, nereli? Grace Kelly ne iş yapıyordu?Grace Kelly hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

GRACE KELLY KİMDİR?

Grace Patricia Kelly (d. 12 Kasım 1929, ö. 14 Eylül 1982), Akademi Ödülü sahibi Amerikalı sinema ve tiyatro oyuncusudur.

Pek çok filmde rol alan oyuncu The Country Girl filmi ile En İyi Kadın Oyuncu Akademi Ödülü'nı elde etmiştir. Grace Kelly Monako Prensi III. Rainier ile evlenerek Monaco Prensesi unvanını almıştır. Kelly 14 Eylül 1982 tarihinde geçirdiği bir trafik kazası sonucu 52 yaşında ölmüştür. Üç çocuğu vardır.

FİLMLERİ

Fourteen Hours

Kahraman Şerif

Mogambo

Cinayet Var

Arka Pencere

Taşralı Kız

Green Fire

The Bridges at Toko-Ri

Hırsızlar Kralı

The Swan

High Society

Gündem Editörü - Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü
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