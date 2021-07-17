Gözümden Gaziemir yarışması sonuçlandı

Gözümden Gaziemir yarışması sonuçlandıGaziemir Belediyesi'nin düzenlediği Gözümden Gaziemir isimli fotoğraf yarışmasında Beyza Ali Akar birinci, Ayşe Ece ikinci, Kübra Uslu üçüncü oldu.

Gözümden Gaziemir yarışması sonuçlandı

Gaziemir Belediyesi'nin düzenlediği Gözümden Gaziemir isimli fotoğraf yarışmasında Beyza Ali Akar birinci, Ayşe Ece ikinci, Kübra Uslu üçüncü oldu.

Gaziemir Belediyesi, ilçenin karakteristik özelliklerinin ortaya çıkması, farklı kültürlere ev sahipliği yapan kentin tarihi ve kültürel yapısı ile doğal güzelliklerinin tanıtılması amacıyla fotoğraf yarışması düzenledi. Instagram üzerinden düzenlenen Gözümden Gaziemir yarışmasına fotoğraf severler fotoğraflarını belediyenin @gaziemirbel Instagram hesabını etiketleyip #GözümdenGaziemir etiketiyle paylaştı.

Yarışmada derece almak için yarışan fotoğraflar Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Yasemin Akın, Basın Danışmanı Emre Döker ve Foto Muhabiri Gürkan Çetinkaya'dan oluşan jüri tarafından değerlendirildi. Jürinin değerlendirmesi sonucu en çok oyu alan Beyza Ali Akar'ın fotoğrafı birinci oldu. Jürinin puanlamasına göre Ayşe Ece'nin fotoğrafı ikinci, Kübra Uslu'nun çektiği fotoğraf üçüncü oldu. Yasin Özer'in fotoğrafı da jürinin değerlendirmesine göre mansiyon ödülüne layık görüldü.

Yarışmaya katılan fotoğraflar, arşivlenerek kent belleği oluşturulacak. Bu sayede ilçenin güzellikleri gelecek nesillere aktarılacak.

Kaynak: Habermetre