Gözü Kara Yeni Nesil - Yeni Nesil Neden Risk Alır? Ergenliğin başlaması ile çocuğun toplumda "tek başına" ve "birey" olduğunu kabul ettirme çabası, kontrolsüz cesaretle risk almasına sebep olur. Bu kapsamda Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Uzmanı Saltuk Buğra Tekbaş ile yeni neslin risk alabilme cesaretini konuşacağız.

Etkinlik Türü: Seminer

Etkinlik Tarihi: 23 Kasım 2021, Salı

Etkinlik Mekanı: Esenler Gençlik Merkezi Etkinlik Saati: 16: 00

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