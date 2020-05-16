Gözlük takanlara uygun siperlik üretildi
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Gözlük takanlara uygun siperlik üretildi

SİNOPLU girişimci Taner Dinçkurt, koronavirüsle mücadelede kapsamında 'Covidur' ismini verdiği, siperlik üretti.

Gözlük takanlara uygun siperlik üretildi
16.05.2020 15:31 | Son Güncelleme: 16.05.2020 15:31

SİNOPLU girişimci Taner Dinçkurt, koronavirüsle mücadelede kapsamında 'Covidur' ismini verdiği, siperlik üretti. Siperlik gözlük takanların da rahat kullanımını sağlıyor ve temizlenerek yeniden kullanılabiliyor.

Sinop'ta girişimci Taner Dinçkurt, yüzün tamamını koruyan ve temizlendikten sonra tekrar kullanabilme özelliği olan patentli ve uluslararası sertifikalara sahip yüz siperliği üretti. Türk mühendisleri tarafından tasarlanan 'Covidur' ismi verilen siperlik, gözlük takanların da rahatça kullanmasına imkan sağlıyor.

Fabrikada günlük 10 bin siperlik üretimi yapıldığını ifade eden Taner Dinçkurt, "Bu siperlik; ağız, göz, burun ile yüz hatlarını tam olarak kapattığı için virüsün temasını kestik ve elden yüze bulaşmasını engelledik. Üründe kırılmaz bir madde kullandık hem dayanıklı, hem de elastik yapısıyla kullanım süresini uzattık. Yüzün alın ve yanak kısımlarını tam olarak kapatan ürünümüzün hava giriş çıkış yeri alt çene kısmıdır. Virüsler havada tutundukları için alt bölümden virüs girişi zordur. Dünyada bugüne kadar birçok maske üretildi, fakat virüs girişini bu şekilde önleyici hiçbir ürün üretimi gerçekleşmedi. İşte biz bu ürünümüzle Sinop'tan dünyaya koronavirüse karşı yeni bir mücadele başlatıyoruz. Amacımız; yerli ve milli ürünümüzle önce ülkemizde, ardından dünyada virüslere karşı tam koruma sağlamak" dedi.'DÜNYA PAZARINDA ÜLKEMİZİ TEMSİL EDECEĞİZ'

Türkiye'nin sağlık alanında dünyaya örnek olduğunu ifade eden Dinçkurt, "Yerli ve milli solunum cihazlarımız, dezenfektanlarımız ve birçok yeni atılımlarla örnek olmaya da devam etmektedir. Covidur ile dünya pazarında ülkemizi temsil etmek için ihracat çalışmalarını da başlattık. Ürettiğimiz maskenin tamamen dizaynı ve patenti tarafımıza aittir. 3D yazıcılarda endüstri mühendisleri tarafından uzun çalışmalar sonucu oluşturduk. Çok kaliteli ve özellikli hammaddeler kullandık. Patenti bize ait olan ürünümüz uluslararası sertifikalara sahiptir ve yerli-milli üretimle dünya pazarında ülkemiz temsil edilecek. Ürünümüz tam olarak yüz koruma sağlamakta, kırılmaz, silinebilir ve antibakteriyel özelliklere sahiptir" şeklinde konuştu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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