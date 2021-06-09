Gözlerinize inanamayacaksınız! İnsan hayatı bu kadar ucuz mu?
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Gözlerinize inanamayacaksınız! İnsan hayatı bu kadar ucuz mu?

Haberler.com / Bilal Çığrım - Haberler | Güncel

İnşaat işçisi tarafından çekilen görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı. İnşaat halindeki binanın tuğla duvarının nasıl sallandığını gösteren işçi, "Ben işimden utanıyorum" dedi.

Sosyal medyada bir inşaat işçisi tarafından paylaşılan görüntüler 'insan hayatı bu kadar ucuz mu?' dedirtti. Görüntülerde henüz inşaat halinde olan binanın tuğla duvarını elindeki sopa ile iten işçi, tuğla duvarın nasıl sallandığını gözler önüne serdi.

"BURADA İNSAN YAŞAYACAK"

Videoda binayı yapan ustayı ve sert bir dille eleştiren vatandaş, "Deprem olduğu zaman insanların canları neden önemsiz. Anlatıyoruz anlamıyorlar. Bu duvarı görüyor musunuz? Ben işimden utanıyorum. Burada insan yaşayacak. Bakın, izleyin "sözlerini kullandı.

Gözlerinize inanamayacaksınız! İnsan hayatı bu kadar ucuz mu?
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Bilal Çığrım
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