Gözde Okur kimdir? Gözde Okur kaç yaşında, nereli? Gözde Okur dizileri!

Rol aldığı diziler ile bilinen başarılı oyuncu Gözde Okur kimdir? Gözde Okur kaç yaşında, nereli? Gözde Okur dizileri! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncuları!

GÖZDE OKUR KİMDİR?

1980 yılında İzmir'de doğan Gözde Okur, birçok dizide rol aldı. Dokuz Eylül Üniversitesi Oyunculuk Anasanat Dalı Bölümü'nde tamamlamıştır. İlk oyunculuk deneyimini 2002 yılında rol aldığı En Son Babalar Duyar dizisi ile oldu. Gözde Okur oynadığı dizilerin yanı sıra N'apcaz Şimdi?, Çeşm-i Bülbül ve Maskeli Beşler filmlerinde rol alarak sinema dünyasına da adım atmıştır.

GÖZDE OKUR DİZİLERİ

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz,

En Son Babalar Duyar,

Zengin Kız Fakir Oğlan,

Yamak Ahmet,

Benim annem Bir Melek,

Tatlı Bela Fadime,

Derdest,

Hırsız Polis