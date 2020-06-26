Gözde Atasoy Kökçü CNN Türk'teki görevinden ayrıldı! Gözde Atasoy neden ayrıldı?
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Gözde Atasoy Kökçü CNN Türk'teki görevinden ayrıldı! Gözde Atasoy neden ayrıldı?

Başarılı spiker Gözde Atasoy Kökçü, bir süredir yer aldığı CNN Türk'teki görevinden canlı yayında ayrıldığını duyurdu. Ayrılışın ardından okuyucu 'Gözde Atasoy Kökçü neden ayrıldı?' sorusunun cevabını araştırıyor. Gözde Atasoy kimdir?

Gözde Atasoy Kökçü CNN Türk'teki görevinden ayrıldı! Gözde Atasoy neden ayrıldı?
26.06.2020 15:27 | Son Güncelleme: 26.06.2020 15:33

Demirören Medya Grubu'na ait CNN Türk'te spiker olarak görev yapan Gözde Atasoy Kökçü kanalla yollarını ayırdı. 2011 yılında başladığı CNN Türk'e vedasını aynı zamanda sosyal medyadan da duygu dolu bir paylaşımla bildirdi. 26 Haziran günü canlı yayınca kararını açıklanan Gözde Atasoy CNN Türk'ten neden ayrıldı?

GÖZDE ATASOY KÖKÇÜ CNNTÜRK'TEN AYRILDI

Başarılı ve genç spiker Atasoy, ayrılık kararını 26 Haziran'daki canlı yayınının son dakikalarında duyurdu. CNN Türk'te hafta içi her gün, "Bugün" programı ile izleyici karşısına çıkan spiker Gözde Atasoy Kökçü, 2011 yılında CNN Türk'ten Kanal D'ye geçmişti. Medya grubunun el değiştirmesinin ardından tekrar CNN Türk'e çekilen Atasoy kanaldan ayrılma kararı aldı.

Gözde Atasoy Kökçü CNNTürk'teki görevinden ayrıldı! Gözde Atasoy neden ayrıldı?

GÖZDE ATASOY NEDEN AYRILDI?

Canlı yayın esnasında ayrılık kararını açıklayan Atasoy, "Bu benim CNN Türk ekranlarındaki son yayınımdı. Siz değerli izleyicilerimize bunca yıldır beni yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ederim. En yakın zamanda yeniden buluşmak dileğiyle, hoşkalın" dedi. Sosyal medyadan da başka bi,r paylaşımla haberi takipçileriyle paylaştı. İşte o paylaşım:

Bir dakikanız var mı? Sizinle paylaşmak istediğim önemli bir konu var da.

''CNNTürk Haber Merkezi'ndeki görevimden bugün itibarıyla kendi isteğimle ayrılmış bulunuyorum. Bu binada yaşadığım sayısız güzel anıyı her zaman kalbimin en özel yerinde taşıyacağım. Arada bir sakladığım yerden çıkarıp, gülümseyerek hatırlayıp tekrar yerine koyacağım. Müsaadenizle birlikte geçen 9 yılın ardından bir kaç teşekkürüm de olacak. Bana CNNTürk'ün kapılarını açan çok sevgili İlker Yasin ve henüz yolun çok başındayken "Sana güveniyorum" diyerek Kanal D Ana Haber koltuğunu teslim eden Canım Birand.. İyi ki! Uzun yıllar birlikte çalışmaktan sonsuz keyif aldığım Sayın Aydın Doğan, Doğan Ailesi ve de Doğan Medya bünyesindeki tüm yöneticilerim ve mesai arkadaşlarım.. Ve Demirören Medya'da birlikte çalışma şansı bulduğum tüm meslektaşlarım.. Yaptığım her başarılı yayın sizin sonsuz emeğinizle mümkün oldu. C¸ok ama çok teşekkür ederim. Ama en büyük teşekkürüm size.. Tek başıma, simsiyah bir ekrana bakıp konuşurken bana kendimi hiç yalnız hissettirmediğiniz için hepinize tüm kalbimle, tek tek teşekkür ederim.

İçim kıpır kıpır. Yeniden başlamanın o tatlı heyecanını çok özlemişim. En yakın zamanda yeniden buluşmak dileğimle. Hoşçakalın.''

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