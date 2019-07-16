Gözaltına alınan oyuncu Orhan Aydın serbest bırakıldı

Türk tiyatrosunun usta isimlerinden oyuncu Orhan Aydın, festival için gittiği İzmir'in Urla ilçesinde gözaltına alındı. Aydın, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

GIYABİ TUTUKLAMA KARARI VAR

Aydın, Uluslararası Urla Toprak Sahne Tiyatro Festivali için gittiği Urla'da gözaltına alındı. Orhan Aydın'ın Gaziosmanpaşa Savcılığı'nca açılan bir hakaret dosyasından hakkında gıyabi tutuklama kararı olduğu öğrenildi.

SERBEST BIRAKILDI

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Aydın'ın gözaltına alınmasıyla ilgili attığı tweette "Takip ediyoruz. Urla İlçe Başkanımızın verdiği bilgiye göre İstanbul'daki bir dosyadan dolayı ifadesi alınacak ve birkaç saat içinde serbest kalacak. Ancak davet etmek varken gece alınması kabul edilemez. Sindiremezsiniz!" dedi. Kısa bir süre sonra yeni bir tweet atan Çelebi, oyuncunun serbest bırakıldığını açıkladı.

"BUNLARA ALIŞTIK AMA BÖYLESİ TUHAF"

Urla'da kaldığı otelin karşısında bir mekanda otururken gözaltına alınan Aydın, "Gaziosmanpaşa Savcılığının verdiği, haberimiz olmadığı bir dosyaya gıyabi tutuklama kararı var. Hastaneye gittim, sağlık raporu aldım. Memur arkadaşlar otele getirdiler, buradan karakola gideceğiz. Karakolda sabahlayacağım gibi gözüküyor. Bunlara alıştık ama böylesi tuhaf!" dedi.

Dosyanın hakaret dosyası olduğunun kendisine söylendiğini aktaran Aydın, büyük ihtimalle Cumhurbaşkanına hakaret suçlaması olduğunu ifade etti.