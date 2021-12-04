Gözaltına alınan çift, polis arabasında cinsel ilişkiye girdi - Haberler
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Gözaltına alınan çift, polis arabasında cinsel ilişkiye girdi

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya
Gözaltına alınan çift, polis arabasında cinsel ilişkiye girdi

Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde yaşayan Yordan Noa isimli adamın ehliyetine, daha işlediği bir suçtan dolayı el konulmuştu. Ancak yine de kız arkadaşıyla birlikte trafiğe çıkan şahıs, gözaltına alındı. Noa ve kız arkadaşının polis aracında cinsel ilişkiye girmesi ise pes dedirtti. İkili bu anları video kaydına da aldı.

Abd'nin Florida eyaletinde ikamet eden 24 yaşındaki Yordan Noa isimli genç, trafikte sık sık suç işliyordu. Polis ekipleri, son olarak gencin ehliyetine el koydu. Ancak yine de akıllanmayan Noa, kız arkadaşı Joy Watkins ile birlikte ehliyetsiz şekilde yola çıktı.

Polis ekipleri, yolda durdurdukları Yordan Noa'dan ehliyet istedi ancak adamın ehliyetine el konulduğu anlaşıldı. Bunun üzerine Noa ve kız arkadaşı gözaltına alınarak, polis aracının arka tarafına bindirildi.

İkili, gözaltına alınmayı fırsata çevirmek ve Only Fans hesaplarına yüklemek için bir video çekmeye karar verdi. Kameralarını açan çift, polis aracında cinsel ilişkiye girmeye başladı.

Gözaltına alınan çift, polis arabasında cinsel ilişkiye girdi

Polis ekiplerinin güvenlik kayıtlarını izlemesinin ardından çiftin cinsel ilişkiye girdiği ortaya çıktı. Bu olaydan önce serbest bırakılan genç kız Joy Watkins, işlediği suç nedeniyle yeniden gözaltına alındı.

Ehliyetsiz araç sürme suçundan bir süre tutuklu kalan Yordan Noa ve kız arkadaşı, kefaletlerini ödedikten sonra serbest bırakıldı. Şu anda tutuksuz yargılanan Noa, 13 Aralık'ta yeniden hakim karşısına çıkacak.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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