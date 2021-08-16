Göz rengini değiştirmek mümkün mü? Uzman isim "Yapılabilir ama" diyerek tehlikeye dikkat çekti

Haberler.com'un Youtube kanalına konuk olan Göz Hastalıkları Uzm. Dr. Öğr. Üyesi Ayhan Önal, Miyop, hipermetrop ve astigmat gibi sık rastlanan göz rahatsızlıklarına değinerek göz estetiğiyle ilgili merak edilen soruları yanıtladı.