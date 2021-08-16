Göz rengini değiştirmek mümkün mü? Uzman isim "Yapılabilir ama" diyerek tehlikeye dikkat çekti
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Göz rengini değiştirmek mümkün mü? Uzman isim "Yapılabilir ama" diyerek tehlikeye dikkat çekti

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Güncel

Haberler.com'un Youtube kanalına konuk olan Göz Hastalıkları Uzm. Dr. Öğr. Üyesi Ayhan Önal, Miyop, hipermetrop ve astigmat gibi sık rastlanan göz rahatsızlıklarına değinerek göz estetiğiyle ilgili merak edilen soruları yanıtladı.

Göz Hastalıkları Uzm. Dr. Öğr. Üyesi Ayhan Önal, Haberler.com stüdyosunda Nihal Gülbaş'ın konuğu oldu. Göz konusunun ele alındığı yayında göz kusurları, göz estetiği, göz rengi değişimi ile zararları konuşuldu. Göz rengi değişiminin yapılabileceğini söyleyen Önal, operasyon sonrası oluşabilecek tehlikelere karşı uyardı.

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Göz rengini değiştirmek mümkün mü? Uzman isim 'Yapılabilir ama' diyerek tehlikeye dikkat çekti
- Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
Haberler.com
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