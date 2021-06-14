Göz gözü görmüyor! Kuveyt'i kum fırtınası vurdu, uyarılar art arda geldi
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Göz gözü görmüyor! Kuveyt'i kum fırtınası vurdu, uyarılar art arda geldi

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Dünya

Kuveyt'i vuran kum fırtınası nedeniyle limanlarda deniz trafiği geçici olarak askıya alınırken, solunum rahatsızlığı olan kişilerin ise fırtına geçene kadar dışarı çıkmamaları tavsiye edildi.

Kuveyt'i kum fırtınası vurdu. Kum fırtınası nedeni ile gökyüzü kumla kaplanırken, gündüz geceye döndü. Sürücüler ise trafikte zor anlar yaşarken, bazı araçlar kaza yaptı.

DENİZ TRAFİĞİ ASKIYA ALINDI

İş makineleri kumla kaplanan yolları açmak için çalışırken, Shuwaikh, Shuaiba ve Doha limanlarında deniz trafiği geçici olarak askıya alındı.

Polis, sürücüleri dikkatli olmaları ve sürekli farlarını açık tutmaları konusunda uyardı. Solunum rahatsızlığı olan kişilerin ise fırtına geçene kadar dışarı çıkmamaları tavsiye edildi.

Göz gözü görmüyor! Kuveyt'i kum fırtınası vurdu, uyarılar art arda geldi
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü
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