Göynük'te çıkan yangında samanlık kullanılamaz hale geldi
AA, İlhami Çetin - Güncel
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Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan yangında samanlık tamamen yandı.
GÖYNÜK, BOLU (AA) - Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan yangında samanlık tamamen yandı.
İlçeye bağlı İbrahimözü köyünde Nutullah A'ya ait samanlıkta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerince eve ve ahıra sıçramadan söndürüldü.
Yangında samanlık kullanılamaz hale geldi.
AA / İlhami Çetin - Güncel