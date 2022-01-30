Göynük'te çıkan yangında samanlık kullanılamaz hale geldi - Haberler
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Göynük'te çıkan yangında samanlık kullanılamaz hale geldi

AA, İlhami Çetin - Güncel
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Göynük'te çıkan yangında samanlık kullanılamaz hale geldi

Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan yangında samanlık tamamen yandı.

GÖYNÜK, BOLU (AA) - Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan yangında samanlık tamamen yandı.

İlçeye bağlı İbrahimözü köyünde Nutullah A'ya ait samanlıkta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerince eve ve ahıra sıçramadan söndürüldü.

Yangında samanlık kullanılamaz hale geldi.

AA / İlhami Çetin - Güncel

Göynük, Yangın, Bolu, Güncel, Haber

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