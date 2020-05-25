Göynük'te baraj gölünde toplu balık ölümü
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Göynük'te baraj gölünde toplu balık ölümü

Bolu'nun Göynük ilçesinde bulunan baraj gölünde balık ölümleri olması üzerine inceleme başlatıldı.

25.05.2020 18:42 | Son Güncelleme: 25.05.2020 18:48

Bolu'nun Göynük ilçesinde bulunan baraj gölünde balık ölümleri olması üzerine inceleme başlatıldı.

İlçeye bağlı Bölücekova köyünün Çatak Mahallesi'ndeki baraj gölünün kıyısında çok sayıda ölü balık gören vatandaşlar, çektikleri fotoğraf ve videoları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Bunun üzerine harekete geçen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, söz konusu alanda incelemede bulundu.

Balık ölümlerinin 2-3 gün önce gerçekleşmiş olabileceğini değerlendirilen yetkililer, gölden numune aldı.

Öte andan çevreye kökü kokuların yayılmasına neden olan ölü balıkların büyük bölümünün istilacı türlerden Sazan Balığı olduğu belirtildi.

"Su ve balık numunesi alındı"

Bölücekova köyü Muhtarı Mustafa Özgür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köy sakinlerinin haber vermesi üzerine durumu kaymakamlığa bildirdiğini belirterek, "Kaymakamımız gereken yerlere söylemiş. İlçe Tarım Müdürlüğünden geldiler. Burada kontrol yaptık. Su ve balık numunesi alındı. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden geldi, numune aldılar. Ölümlerin neden olduğu belli değil. Şu anda sonuçlar bekleniyor." şeklinde konuştu.

Köy sakinlerinden Eşref Yılmaz da durumu öğrendikten sonra göl kenarına geldiğini aktararak, "Ben de gelip baktığımda balıkların öldüğünü gördüm. Buna bir çare bulunsun. Bunların neden öldüğü öğrenilsin." dedi.

Göynük'te baraj gölünde toplu balık ölümü

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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