Görüntü Türkiye'den! Taliban'ın Afganistan'ı işgalini lokum dağıtarak kutladı

Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesi sonrasında ülkeden kaçışlar başladı. Türk Hava Yolları ise ülkedeki Türkleri tahliye etmek için Afganistan'a bir uçak gönderdi. Tüm dünya endişe içinde gelişmeleri takip ederken Türkiye'de İbrahim Hakkı Kılıçaslan isimli bir kişi ise Taliban'ın Afganistan'ı işgal etmesini sokakta lokum dağıtarak kutladı. Şahıs fotoğrafına "Taliban'a selam" notunu yazdı.

ABD'nin Afganistan'dan ayrılmasıyla başlayan süreç, dün bambaşka bir boyuta taşındı. Tüm dünyanın gözünü Afganistan'a çevirdiği şu günlerde Taliban, başkent Kabil'e girdi. Cumhurbaşkanı ise ülkeyi terk etti.

ÜLKEDE TAM BİR KAOS HAKİM

Başta ABD olmak üzere birçok ülke, Kabil'deki büyükelçilikleri ve diplomatik misyonları kapasitelerini küçültme kararı aldı. Ülkeler, personelini ve dönmek isteyen vatandaşlarını tahliye etmek için harekete geçti.

LOKUM DAĞITARAK KUTLADI

Ülkemizde ise İbrahim Hakkı Kılıçaslan isimli bir şahıs Taliban'ın Afganistan'ı işgal etmesini sokakta lokum dağıtarak kutladı. Kılıçaslan görüntüleri Twitter hesabından "Taliban'a selam" notu ile paylaştı. Lokum kutusunda ise "Taliban'ın zaferi mübarek olsun, ümmeti Muhammed'e hayırlara vesile olsun" ifadeleri yer aldı.

İşte o paylaşım;