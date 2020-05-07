"Görsel Hafıza Projesi"nin özet filmleri dijital ortama taşındı
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"Görsel Hafıza Projesi"nin özet filmleri dijital ortama taşındı

07.05.2020 16:24 | Son Güncelleme: 07.05.2020 16:24

Mithat Alam Film Merkezi, 2005 yılından beri yürüttüğü "Görsel Hafıza Projesi"nin özet filmlerini, kuruluşunun 20. yılı vesilesiyle dijital ortama taşıdı.

Mithat Alam Film Merkezi, 2005 yılından beri yürüttüğü "Görsel Hafıza Projesi"nin özet filmlerini, kuruluşunun 20. yılı vesilesiyle dijital ortama taşıdı.

Büyük oranda gönüllü öğrencilerin çabalarıyla yürütülen projede sözlü tarih çalışması olarak Türk sinemasının farklı alanlarına emek veren sinemacılarla bugüne kadar 75 söyleşi gerçekleştirildi.

Türk sinemasının portresinin çıkartıldığı projede yer alan isimler, kendi yolculuğunu ve Türk sinemasına ait hikayelerini birinci ağızdan anlatırken, kayıt altına alınan ve kurgulanan bu söyleşilerden hazırlanan özet filmler 25 DVD'de toplandı.

Görsel Hafıza Projesi arşivinde yönetmenler Memduh Ün, Türker İnanoğlu, Tunç Başaran, Tomris Giritlioğlu, Safa Önal, Duygu Sağıroğlu, senaristler Vedat Türkali, Tarık Dursun K. ve Bülent Oran, oyuncular Filiz Akın, Tuncel Kurtiz, Lale Belkıs, İzzet Günay, Fikret Hakan ve sinema tarihçileri Giovanni Scognamillo, Nijat Özön ve Rekin Teksoy gibi isimler yer alıyor.

Görsel Hafıza Projesi'nde tutulan görüntülü kayıtların özet filmlerine http://gorselhafiza.org.tr/ adresinden, kayıtların tamamına ise Mithat Alam Film Merkezi arşivinden erişilebilir.

Kaynak: AA

Manşet

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