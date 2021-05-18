Görme engelliler için yapay zeka temelli mobil navigasyon uygulaması geliştirildi
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Görme engelliler için yapay zeka temelli mobil navigasyon uygulaması geliştirildi

Görme engelliler için yapay zeka temelli mobil navigasyon uygulaması geliştirildi
Anadolu Ajansı / Selma Kasap - Haberler | Güncel

Bilkent Üniversitesinden bilgisayar mühendisleri, görme engellilerin güvenli ulaşımlarına yardımcı olmak amacıyla çevredeki bir grup nesneyi algılayarak sesli uyarı verebilen yapay zeka temelli mobil navigasyon uygulaması geliştirdi.

Bilkent Üniversitesinden bilgisayar mühendisleri, görme engellilerin güvenli ulaşımlarına yardımcı olmak amacıyla çevredeki bir grup nesneyi algılayarak sesli uyarı verebilen yapay zeka temelli mobil navigasyon uygulaması geliştirdi.

Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Ayşegül Dündar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, danışmanlığını yürüttüğü "Overseer" isimli projenin bu yılın bölüm mezunları Ahmet Berk Eren, Cevat Aykan Sevinç, Hakan Sivük, Talha Şen ve Yusuf Nevzat Şengün tarafından lisans bitirme tezi olarak hazırlandığını ifade etti.

Makine öğrenmesi ile yapay zeka uygulamalarından yararlanılarak geliştirilen yazılımın görme engellilerin günlük hayattaki yaşamlarını kolaylaştıracak özellikler taşıdığını belirten Dündar, çalışmanın ayrıca akademik olarak da değer taşıyan yönlerinin bulunduğunu söyledi.

"Overseer" isimli teknolojinin görme engelliler için bir mobil navigasyon uygulaması olduğunu anlatan Dündar, şu bilgileri verdi:

"Kullanıcıların güvenli bir şekilde gidebilmelerine yardımcı olan ve onlara navigasyon olarak kılavuzluk yapan bir mobil uygulama geliştirildi. Teknoloji telefona indirildikten sonra kameranın açılması ile birlikte mekandan toplanan resimler üzerinden trafik lambası, çöp kovası, insan, araba, çukur gibi engelleri yapay zeka ile tanıyarak görme engelli kullanıcıya sesli uyarı veriyor. Örneğin mobil uygulama, kullanıcı karşıdan karşıya geçmek istediğinde, kavşaktaki ışıkların varlığı ve rengi hakkında da bilgi sunuyor."

Dündar, teknolojinin özellikle hareketleri daha iyi algılayacak biçimde geliştirilmeye devam ettiğini, sonrasında sanal marketlerde kullanılır hale gelmesinin hedeflendiğini belirtti.

"Kayıtlı gönüllülerden yardım da istenebiliyor"

Teknolojinin geliştiricilerinden mühendis Hakan Sivük ise yapay zekalı sistemlerinde kullanıcıların yürürken çevredeki mekanlar hakkında da arama yapabildiğini anlattı.

Bu şekilde çevredeki eczaneleri, kafeleri, restoranların da bulunarak kullanıcıya bilgi verilebildiğini dile getiren Sivük, "Ayrıca bu restoranlar, kafeler hakkında sesli tavsiyeler de alınabiliyor. Karşıya geçmek için canlı yardım ihtiyacı olduğunda, kayıtlı gönüllülerden yardım da istenebiliyor. Böylece uygulama, görme engelli vatandaşların günlük navigasyon ihtiyaçlarını karşılayacak çok gelişmiş özellikler sunuyor." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap

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