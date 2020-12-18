Görme engelli öğrencilere yeni eğitim hizmeti
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Görme engelli öğrencilere yeni eğitim hizmeti

18.12.2020 11:55 | Son Güncelleme: 18.12.2020 11:58
Görme engelli öğrencilere yeni eğitim hizmeti

Mustafakemalpaşa Milli Eğitim Müdürü Mustafa Efe, özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için www.eba.gov.tr adresinden zengin içeriklere erişimlerin sağlanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Mustafakemalpaşa Milli Eğitim Müdürü Mustafa Efe, özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için www.eba.gov.tr adresinden zengin içeriklere erişimlerin sağlanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Bu süreçte görme yetersizliğinden etkilenen fertlerin akademik becerilerin gelişiminde diğer öğrencilerle aynı aşamalardan geçtiğini kaydeden Efe, görme kaybından dolayı kazanım ve konu öğretiminde yaşanan gecikmelerin hizmete sunulan yeni faaliyetlerle giderildiğini belirtti.

Milli Eğitim Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül'ün açıklaması hakkında kamuoyunu bilgilendiren Milli Eğitim Müdürü Mustafa Efe, "Görme yetersizliğinden etkilenmiş öğrencilerimizin öğrenme sürecine faal olarak katılmalarına imkan tanıyan, sesli tarif edilen içeriklerle öğrencilerimizin bilgiyi keşfetmesine ve edindikleri bilgileri zihin şemalarına yerleştirerek geliştirmesine hizmet eden sesli ders anlatım videoları Genel Müdürlüğümüzce hizmete sunulmuştur"dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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