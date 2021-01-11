Görme Engelli Öğrenciler Uzaktan Eğitimde Zorlanıyor
11.01.2021 13:47 | Son Güncelleme: 11.01.2021 13:50
Eğitimde Görme Engelliler Derneği Başkanı Emre Taşgın, "Her engel grubunun farklı ihtiyaçları vardır.
Eğitimde Görme Engelliler Derneği Başkanı Emre Taşgın, "Her engel grubunun farklı ihtiyaçları vardır. Görme engellilerin bu süreçteki en büyük sorunu akademik eğitim noktasında. Asıl ihtiyaç olan, halihazırdaki müfredatın erişilebilir bir şekilde takip edilebilmesidir" dedi
Kaynak: DailyMotion.com