Görme Engelli Öğrenciler Uzaktan Eğitimde Zorlanıyor

Eğitimde Görme Engelliler Derneği Başkanı Emre Taşgın, "Her engel grubunun farklı ihtiyaçları vardır. Görme engellilerin bu süreçteki en büyük sorunu akademik eğitim noktasında. Asıl ihtiyaç olan, halihazırdaki müfredatın erişilebilir bir şekilde takip edilebilmesidir" dedi

Kaynak: DailyMotion.com