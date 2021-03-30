Görkem Sevindik kimdir? Kırmızı Kamyon Uğur kimdir, kaç yaşında, nereli?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Görkem Sevindik kimdir? Kırmızı Kamyon Uğur kimdir, kaç yaşında, nereli?

Haberler.com / Aslı Bayraktar - Haberler | Gündem
Görkem Sevindik kimdir? Kırmızı Kamyon Uğur kimdir, kaç yaşında, nereli?

Show TV ekranlarında yarın akşam başlayacak olan Kırmızı Kamyon heyecanla bekleniyor. Dizinin başrollerinde Görkem Sevdindik, Nilay Deniz, Ushan Çakır gibi isimler ile birlikte Fatih Al, Tuğçe Altuğ, Deniz Hamzaoğlu, Aslı Orcan, Toprak Sağlam, Ebrar Alya Demirbilek, Burak Berkay Akgül, Timur Ölkebaş, Gürberk Polat, Melisa Akman, Uğur Arda Başkan, Sümeyye Aydoğan, Efekan Can, Süreyya Kilimci ve Tuğçe Karabayır gibi başarılı isimler de yer alıyor. Peki başrollerden biri olan Görkem Sevindik kimdir

Show TV ekranlarında yarın akşam başlayacak olan Kırmızı Kamyon heyecanla bekleniyor. Dizinin başrollerinde Görkem Sevdindik, Nilay Deniz, Ushan Çakır gibi isimler ile birlikte Fatih Al, Tuğçe Altuğ, Deniz Hamzaoğlu, Aslı Orcan, Toprak Sağlam, Ebrar Alya Demirbilek, Burak Berkay Akgül, Timur Ölkebaş, Gürberk Polat, Melisa Akman, Uğur Arda Başkan, Sümeyye Aydoğan, Efekan Can, Süreyya Kilimci ve Tuğçe Karabayır gibi başarılı isimler de yer alıyor. Peki başrollerden biri olan Görkem Sevindik kimdir? Kırmızı Kamyon Uğur kimdir, kaç yaşında, nereli? Görkem Sevindik hakkında bilinenleri sizin için derledik. Detaylar haberimizde!

GÖRKEM SEVİNDİK KİMDİR?

Görkem Sevindik17 Ekim 1986'da Adana'da doğan Türk oyuncudur.

Eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde almıştır.
Kariyer hayatı hakkında;
İlk oyunculuk deneyimi Kurtlar Vadisi Pusu dizisindeki Pusar karakteri ile olmuştur.

Diğer rol aldığı projeler;

  • - Kalbim Seni Seçti
  • -Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
  • -Söz

gibi dizilerdir.

Görkem Sevdik 'in şu anda yer aldığı proje; Show TV'nin dizilerinden olan Ramo' da Boz karakterine can veriyor.

Şimdi ise Show TV'nin yepyeni dizisi Kırmızı Kamyon 'da Uğur karakteri ile seyirci karşısına geçecek.

Görkem Sevindik kimdir? Kırmızı Kamyon Uğur kimdir, kaç yaşında, nereli?

Filmografisi

  • 2011–2016 Kurtlar Vadisi Pusu - Pusat Çakır
  • 2011 Kalbim Seni Seçti
  • 2015 Burada Laf Çok
  • 2017–2019 Söz - Mücahit Serdengeçti
  • 2020 Ramo - Boz
  • 2021– Kırmızı Kamyon- Uğur

KIRMIZI KAMYON DİZİSİ KONUSU NEDİR?

31 Mart Çarşamba günü (yarın) Show TV ekranlarına gelecek olan Kırmızı Kamyon dizisinin konusu Türkiye'de bir ilk olacak. Dizinin konusu; itfaiyecilerin zorlu hayatlarını, tehlikeli maceralarını dram ve aksiyon birleşiminde ekranlara taşıyıp anlatıyor.

- Aslı Bayraktar
Aslı Bayraktar
Haberler.com
Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hayati Yazıcı Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Binali Yıldırım Numan Kurtulmuş
Magazin Müge Anlı Cem Adrian Şevval Sam Demet Akalın
Spor Cenk Tosun Erol Bulut Fatih Terim Okay Yokuşlu Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kokain Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Görkem Sevindik kimdir? Kırmızı Kamyon Uğur kimdir, kaç yaşında, nereli? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 17:29:44. #1.16#
title