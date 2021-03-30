Görkem Sevindik kimdir? Kırmızı Kamyon Uğur kimdir, kaç yaşında, nereli?

Show TV ekranlarında yarın akşam başlayacak olan Kırmızı Kamyon heyecanla bekleniyor. Dizinin başrollerinde Görkem Sevdindik, Nilay Deniz, Ushan Çakır gibi isimler ile birlikte Fatih Al, Tuğçe Altuğ, Deniz Hamzaoğlu, Aslı Orcan, Toprak Sağlam, Ebrar Alya Demirbilek, Burak Berkay Akgül, Timur Ölkebaş, Gürberk Polat, Melisa Akman, Uğur Arda Başkan, Sümeyye Aydoğan, Efekan Can, Süreyya Kilimci ve Tuğçe Karabayır gibi başarılı isimler de yer alıyor. Peki başrollerden biri olan Görkem Sevindik kimdir

Show TV ekranlarında yarın akşam başlayacak olan Kırmızı Kamyon heyecanla bekleniyor. Dizinin başrollerinde Görkem Sevdindik, Nilay Deniz, Ushan Çakır gibi isimler ile birlikte Fatih Al, Tuğçe Altuğ, Deniz Hamzaoğlu, Aslı Orcan, Toprak Sağlam, Ebrar Alya Demirbilek, Burak Berkay Akgül, Timur Ölkebaş, Gürberk Polat, Melisa Akman, Uğur Arda Başkan, Sümeyye Aydoğan, Efekan Can, Süreyya Kilimci ve Tuğçe Karabayır gibi başarılı isimler de yer alıyor. Peki başrollerden biri olan Görkem Sevindik kimdir? Kırmızı Kamyon Uğur kimdir, kaç yaşında, nereli? Görkem Sevindik hakkında bilinenleri sizin için derledik. Detaylar haberimizde!

GÖRKEM SEVİNDİK KİMDİR?

Görkem Sevindik17 Ekim 1986'da Adana'da doğan Türk oyuncudur.

Eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde almıştır.

Kariyer hayatı hakkında;

İlk oyunculuk deneyimi Kurtlar Vadisi Pusu dizisindeki Pusar karakteri ile olmuştur.

Diğer rol aldığı projeler;

- Kalbim Seni Seçti

-Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

-Söz

gibi dizilerdir.

Görkem Sevdik 'in şu anda yer aldığı proje; Show TV'nin dizilerinden olan Ramo' da Boz karakterine can veriyor.

Şimdi ise Show TV'nin yepyeni dizisi Kırmızı Kamyon 'da Uğur karakteri ile seyirci karşısına geçecek.

Filmografisi

2011–2016 Kurtlar Vadisi Pusu - Pusat Çakır

2011 Kalbim Seni Seçti

2015 Burada Laf Çok

2017–2019 Söz - Mücahit Serdengeçti

2020 Ramo - Boz

2021– Kırmızı Kamyon- Uğur

KIRMIZI KAMYON DİZİSİ KONUSU NEDİR?

31 Mart Çarşamba günü (yarın) Show TV ekranlarına gelecek olan Kırmızı Kamyon dizisinin konusu Türkiye'de bir ilk olacak. Dizinin konusu; itfaiyecilerin zorlu hayatlarını, tehlikeli maceralarını dram ve aksiyon birleşiminde ekranlara taşıyıp anlatıyor.