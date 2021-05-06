Görgü kuralları nelerdir? Yemekte görgü kuralları nelerdir? Nezaket ve görgü kuralları!

Görgü bir toplum içinde var olan ve uyulması gereken saygı ve incelik kurallarının genel adıdır. Görgü kuralları ise toplum içinde uyulması gereken birtakım kurallar bütünüdür. Peki görgü kuralları nelerdir? Ülkemizde ve dünyada geçerli tüm görgü kuralları nelerdir? Yemekte görgü kuralları nelerdir? Nezaket kuralları nelerdir?

Görgü kuralları maddeler halinde haberimizden okuyabilirsiniz. Yemekte görgü kuralları nedir? Görgü ne demek? TDK'ya göre görgü ne anlama gelir? Görgü kuralları ile ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

TDK'YA GÖRE GÖRGÜ NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu'na göre görgü kelimesinin 3 farklı anlamı vardır.

TDK'ya göre görgü 1. anlamı : Bir toplum içinde var olan ve uyulması gereken saygı ve incelik davranışları, terbiye.

TDK'ya göre görgü 1. anlamı : Bir kimsenin, yaşayarak ve deneyerek elde ettiği birikim, deneyim.

TDK'ya göre görgü 1. anlamı : Görmüş olma durumu.

GÖRGÜ KURALLARI NE DEMEK?

TDK'ya göre görgü kuralları " Bir toplumda veya toplulukta, davranışları denetlemeye yönelik olan kuralların bütünü, davranış bilgisi, adabımuaşeret. " anlamına gelmektedir.

GÖRGÜ KURALLARI NELERDİR?

Geçmiş yıllarda ilkokulda okutulan Adabı Muaşeret dersinde belirli bazı kurallar vardır. Şimdi bu kuralların bazılarını sizlere aktaralım. İşte adabımuaşeret, görgü kuralları:

- Ayakta bir şeyler yiyip içilmez.

- Telefon eden kişi önce kendisini tanıtmalıdır.

- Sigara ile bir ortama girilmez.

- Kusurlar yüze karşı açık bir şekilde söylenmez.

- Sokak ortasında sabit durarak konuşulmaz. Başkasının geçmesi engellenmez.

- Başkasının kusuru ile dalga geçilmez.

- Kalabalık mekanlarda sakız çiğnenmez.

- Uzun zaman kalan misafire ayrı bir oda verilmelidir.

- Öksürürken veya hapşırırken elimizle veya mendil ile ağzımızı kapatmalıyız.

- Kalabalık, toplu yerlerde yüksek sesle konuşmak görgü kurallarına aykırıdır.

- Başka bir kişinin lafı kesilmez. O kişiye karşı sürekli konuşulmaz. Karşımızdaki kişinin de konuşmasına müsade etmeliyiz.

- Sıra beklenilen yerlerde muhakkak sıraya geçip sıramızın bize gelmesini beklemeliyiz.

- Başkasının yanında ayakları uzatarak oturmak görgü kuralları dışında sayılır. Aynı zamanda büyüklerimizin karşısında ayak ayak üstüne atmak da bu duruma örnek verilebilir.

- Eller pantolon cebine sokulmaz.

- Pazarlık yapılırken mal kötülenmez.

- Yemek davetinde yemekler geciktirilmez.

- Emanet eşyalar fazla geciktirilmez.

- Bir konuyu reddederken ciddi ve terbiyeli davranılmalıdır.

- Yerlere tükürmek ve çevreyi kirletmek adabımuaşeret kurallarına aykırıdır.

YEMEKTE GÖRGÜ KURALLARI NELERDİR?

Normal görgü kurallarının yanı sıra yemekte de bazı görgü kuralları vardır. Yemekte görgü kurallarından bazıları aşağıdaki gibidir:

- Yemeğe hep birlikte başlanmalıdır.

- Yemeğe besmele ile başlamak sünnettir.

- Ağızda yemek varken konuşulmamalıdır.

- Yemek çatal, bıçak ve kaşık kullanılarak yenir.

- Kendi tabağımızdan yemeli ve bardağımızdan su içmeliyiz.

- Yemek yerken peçete kullanılmalıdır.