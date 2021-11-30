Görevli doktora yumruklu saldırı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Görevli doktora yumruklu saldırı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Görevli doktora yumruklu saldırı

Denizli Devlet Hastanesinde Üroloji Uzmanı Dr. Hüseyin Alim, görev yaptığı sırada bir hasta tarafından yumrukla darp edildi.

DENİZLİ (İHA) - Denizli Devlet Hastanesinde Üroloji Uzmanı Dr. Hüseyin Alim, görev yaptığı sırada bir hasta tarafından yumrukla darp edildi. Konu hakkımda açıklama yayımlayan Müdür Öztürk, "Yapılan bu alçak saldırıların kabul edilebilir hiçbir açıklaması yoktur" dedi.

Denizli Devlet Hastanesinde görevli Üroloji Uzmanı Dr. Hüseyin Alim, çalıştığı sırada bir hasta tarafından yumrukla darp edildi. Vatandaşların ve görevlilerin araya girerek ayırdığı olay sonrası şüpheli gözaltına alındı. Konu hakkında sosyal medyadan açıklamam yayımlayan Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, saldırıyı kınayarak, "İlimizde Denizli Devlet Hastanesi'nde görev yapan Üroloji Uzmanı Dr. Hüseyin Alim'e yönelik yapılan menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, değerli hekimimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Amacı insanlığa hizmet olan, vatandaşlarımıza hizmet sunma gayretiyle gece gündüz demeden görev yapan sağlık çalışanlarımıza yapılan bu alçak saldırıların kabul edilebilir hiçbir açıklaması yoktur. Sağlık çalışanlarımızın bu gibi olaylara maruz kalması onur kırıcı, gönül kırıcı, üzüntü veren bir durumdur. Sağlık çalışanımızın yanında olduğumuzun ve bu çirkin saldırının da sonuna kadar takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyoruz" dedi. - DENİZLİ

Görevli doktora yumruklu saldırı

Gurbette kendisini bıçaklayan arkadaşının yerini gizlemeye çalıştı

Gurbette kendisini bıçaklayan arkadaşının yerini gizlemeye çalıştı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title