Görevini kötüye kullanan doktor, 17 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip çıplak fotoğraflarını istedi

İngiltere'de yaşayan evli ve 3 çocuk babası doktor Shakil Malik, öğrencilerine yaptığı ahlaksız tekliflerle herkesi şaşırttı. 17 yaşındaki öğrenciyle cinsel ilişkiye girerek 'çıplak fotoğraflarını' isteyip 'kalça masajı' teklif eden sapık doktorun başından vurularak cezalandırılması bekleniyor.

17 yaşındaki bir öğrenciyle cinsel ilişkiye girerek kendisine 'çıplak fotoğraf' göndermesini isteyen doktor, genç kıza 'kalça masajı' teklif etti. Ayrıca kızın doğum gününde hediye olarak 66 sterlin gönderdiği öğrenildi.

BİR ÖĞRENCİYE DAHA AHLAKSIZ TEKLİF

Tacizlerine devam eden doktorun, genç kız haricinde 22 yaşındaki başka bir öğrencisine de birlikte bir konferansa giderek kaçamak yapmayı teklif ettiği, kabul ederse kendisini üst sınıfa geçireceğini söylediği iddia edildi. Öğrencinin 'ürpertici bir gülümsemeyle' bu teklifi reddederek bir erkek arkadaşının olduğunu söylemesi üzerine sapık doktor, "Çok ilginç, o zaman en yakın arkadaşın olayım birlikte yaşayalım, her kadın kendine prenses gibi davranılmasını hak eder" ifadelerinde bulundu.

"KADINSI HİLELERİN KURBANI OLDUM"

17 yaşındaki kız çocuğuyla cinsel ilişkiye girdiğini ve ona müstehcen mesajlar attığını kabul eden doktor, 22 yaşındaki öğrenciye yaptığı iddia edilen teklifi yalanladı ve kadınsı hilelerin kurbanı olduğunu söyledi.

DURUŞMA ARALIK AYINDA

Doktorun çalıştığı hastanedeki başka bir danışman hekim ise yaptığı inceleme sonucunda, doktorun suçlu olduğunu ve görevini kötüye kullandığını söyledi. Malik'in, aralık ayında katılacağı duruşmada ceza alması bekleniyor.