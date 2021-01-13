Görevimiz Tehlike 3 filmi oyuncuları kimdir? Konusu nedir? Görevimiz Tehlike 3 filmi ne zaman, nerede çekildi?
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Görevimiz Tehlike 3 filmi oyuncuları kimdir? Konusu nedir? Görevimiz Tehlike 3 filmi ne zaman, nerede çekildi?

13.01.2021 11:46 | Son Güncelleme: 13.01.2021 11:50
Görevimiz Tehlike 3 filmi oyuncuları kimdir? Konusu nedir? Görevimiz Tehlike 3 filmi ne zaman, nerede çekildi?

Tom Cruise'nin başrolde yer aldığı Görevimiz Tehlike 3 seri filmlerindendir ve 4.'sü ile devam etmiştir. Film 5 Mayıs 2006 yılında vizyona girdi. Peki, Görevimiz Tehlike 3 filmi oyuncuları kimdir? Konusu nedir? Görevimiz Tehlike 3 filmi ne zaman, nerede çekildi?

Tom Cruise'nin başrolde yer aldığı Görevimiz Tehlike 3 seri filmlerindendir ve 4.'sü ile devam etmiştir. Sinema salonlarında dikkatleri çeken Görevimiz Tehlike 3 filmi televizyon ekranlarında da ilgiyle izleniyor. Film 5 Mayıs 2006 yılında vizyona girdi. Peki,Görevimiz Tehlike 3 filmi oyuncuları kimdir? Konusu nedir? Görevimiz Tehlike 3 filmi ne zaman, nerede çekildi? İşte detaylar haberimizde...

GÖREVİMİZ TEHLİKE 3 OYUNCULARI KİMLERDİR?

Tom Cruise, Ethan Hunt

Philip Seymour Hoffman, Owen Davian

Ving Rhames, Luther Stickell

Billy Crudup, John Musgrave

Michelle Monaghan, Julia "Jules" Meade

Keri Russell, Lindsey Farris

Simon Pegg, Benjamín "Benji" Dunn

Laurence Fishburne, Theodore Brassel

GÖREVİMİZ TEHLİKE 3 KONUSU NEDİR?

Görevimiz Tehlike 3, J. J. Abrams tarafından yönetilen aksiyon türündeki filmdir. Film 5 Mayıs 2006'da ABD'de gösterime girdi. Başarılı oyuncu kadrosuyla adından söz ettirdi.Filmin yapımcılığını Tom Cruise ve Paula Wagner üstlenirken senaryosunu da J. J. Abrams, Alex Kurtzman ve Roberto Orci kaleme aldı.

Gelmiş geçmiş en ünlü ve karizmatik ajanlardan biri olan gizli ajan Ethan Hunt gizli servis IMF'den ayrılmış, kendisinin geçmişini bilmeyen nişanlısı Julia Meade'le birlikte gözlerden uzak yeni bir hayata başlamıştı. Fakat ajanın geçmişi burada da onu rahat bırakmayacaktır. Eski görev arkadaşlarından biri olan John Musgrave bir görevle çıkagelmiştir... Azılı bir silah kaçakçısı olan Owen Davian kimse tarafından durdurulamamıştır. Bu suçluyu yakalayabilmek için ihtiyaç duyulan tek kişi Ethan Hunt'tır...

GÖREVİMİZ TEHLİKE 3 NEREDE ÇEKİLDİ?

Çekimler 18 Temmuz 2005'te Roma'da başladı ve Ekim'de tamamlandı. Çekimler ayrıca Çin (Şanghay ve Xitang), Almanya (Berlin), İtalya (Roma ve Caserta), ABD (Kaliforniya ve Virginia) ve Vatikan'da da yapıldı.

Görevimiz Tehlike 3 filmi oyuncuları kimdir? Konusu nedir? Görevimiz Tehlike 3 filmi ne zaman, nerede çekildi?

GÖREVİMİZ TEHLİKE 3 OYUNCULARI

Tom Cruise, Ethan Hunt

Philip Seymour Hoffman, Owen Davian

Ving Rhames, Luther Stickell

Billy Crudup, John Musgrave

Michelle Monaghan, Julia "Jules" Meade

Keri Russell, Lindsey Farris

Simon Pegg, Benjamín "Benji" Dunn

Laurence Fishburne, Theodore Brassel

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