Görevden alınan HDP'li Belediye Başkanı Bekir Polat'ın koronavirüs testi pozitif çıktı Hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında görevden alınan Sarıcan Belde Belediyesi eski başkanı HDP'li Bekir Polat'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. Polat'ın koronavirüs tedavisine evinde devam ediliyor.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Sarıcan Belde Belediyesi'nin terör soruşturması kapsamında görevden alınan eski başkanı HDP'li Bekir Polat, koronavirüse yakalandı. Polat'ın bir sürece koronavirüse yakalanan Tunceli Belediye Başkanı TKP'li Fatih Mehmet Maçoğlu ile görüştüğü öğrenildi.

Hakkında terör soruşturma kapsamında 24 Haziran günü görevinden alınan Sarıcan Belde Belediyesi eski başkanı HDP'li Bekir Polat, koronavirüse yakalandı. Polat'ın, bir sürece koronavirüse yakalan Tunceli Belediye Başkanı TKP'li Fatih Mehmet Maçoğlu ile görüştüğü belirlendi.

FİLYASYON ÇALIŞMASI BAŞLADI

Gözaltına alındıktan sonra adli kontrol kararıyla serbest bırakılan Polat'ın evine çok sayıda ziyaretçinin geldiği belirlenince, filyasyon çalışması başlatıldı. Ekiplerin yaptığı çalışmayla Polat ile temas edenler 14 gün karantinaya alındı. Polat'ın koronavirüs tedavisinin evinde devam ettiği öğrenildi.

HDP'li Bekir Polat

HDP'DE 3 MİLLETVEKİLİNİN KORONA TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Öte yandan, HDP'nin resmi internet sitesinden dün yapılan açıklamada, 3 milletvekilinin koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını belirtilmişti.

Kaynak: DHA