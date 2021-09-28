GÖREVDE YÜKSELME SINAVI SONUÇLARI (KÜTÜPHANE MÜDÜRÜ) (27.09.2021) - Haberler
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GÖREVDE YÜKSELME SINAVI SONUÇLARI (KÜTÜPHANE MÜDÜRÜ) (27.09.2021)

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GÖREVDE YÜKSELME SINAVI SONUÇLARI (KÜTÜPHANE MÜDÜRÜ) (27.09.2021)

07/04/2021 tarihinde yapılan Kütüphane Müdürlüğü Görevde Yükselme yazılı sınavından yeterli puan alarak 02-13/08/2021 tarihlerinde yapılan sözlü sınava katılan adaylardan başarılı olanların yazılı ve sözlü sınav ortalamasına göre asil ve yedek başarı listesi Bakanlığımız intranet...

07/04/2021 tarihinde yapılan Kütüphane Müdürlüğü Görevde Yükselme yazılı sınavından yeterli puan alarak 02-13/08/2021 tarihlerinde yapılan sözlü sınava katılan adaylardan başarılı olanların yazılı ve sözlü sınav ortalamasına göre asil ve yedek başarı listesi Bakanlığımız intranet duyurular bölümünde yayınlanmıştı. Ancak; 03/06/2014 tarihli ve 29019 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, Kültür ve Turizm Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğin "Sınav Sonuçlarına İtiraz" başlıklı 17. maddesi uyarınca, yapılan itirazların Kütüphane Müdürü Sınav Kurulunca değerlendirilmesi sonucu oluşan nihai başarı durumunu adaylar https://sbs. ktb. gov. tr/sorgu/kutuphanesonuc/ linkinden T. C. ve sicil numaraları ile öğrenebileceklerdir.

İlgililere duyurulur.

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Haber: GÖREVDE YÜKSELME SINAVI SONUÇLARI (KÜTÜPHANE MÜDÜRÜ) (27.09.2021) - Haberler
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