Görenler tanıyamadı! Hande Demir'in yeni imajı şaşırttı

Yeni saç modeli ile tüm dikkatleri üzerine toplayan Demir, kısa bir süre mağazaları dolaşıp kışlık alışverişini yaptı.

'2021'E FARKLI GİRMEK İSTEDİM'

Kendine yöneltilen sorulara da ayaküstü cevap veren sosyetik güzel, "Yeni yıl ile birlikte özel bir saç tarzım ve imaj değişikliğim olsun dedim. Birkaç iş görüşmesi yapıyorum şu sıra kesinleşsin açıklayacağım." diye konuştu.& ;





Kaynak: Snob Magazin