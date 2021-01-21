Görenler tanıyamadı! Hande Demir'in yeni imajı şaşırttı
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Görenler tanıyamadı! Hande Demir'in yeni imajı şaşırttı

21.01.2021 11:46 | Son Güncelleme: 21.01.2021 11:49
Görenler tanıyamadı! Hande Demir'in yeni imajı şaşırttı

Cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden Hande Demir, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Demir'in yeni imajı şaşırttı

Yeni saç modeli ile tüm dikkatleri üzerine toplayan Demir, kısa bir süre mağazaları dolaşıp kışlık alışverişini yaptı.

'2021'E FARKLI GİRMEK İSTEDİM'

Kendine yöneltilen sorulara da ayaküstü cevap veren sosyetik güzel, "Yeni yıl ile birlikte özel bir saç tarzım ve imaj değişikliğim olsun dedim. Birkaç iş görüşmesi yapıyorum şu sıra kesinleşsin açıklayacağım." diye konuştu.& ;

Kaynak: Snob Magazin

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