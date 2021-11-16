Görenler şaştı kaldı! Erkek kıyafeti giyiyor

Milliyet'ten Mesut Yılmaz'ın haberine göre; Etiler'de bir döviz bürosunda görüntülenen Esmersoy, "Kazandıklarınızla bir yatırım yapıyor musunuz?" sorusu üzerine, "Yatırımlarımı gayrimenkule yapıyorum. Döviz bürosunda bir işlem trafiği vardı görmeniz lazım. Herkes altın alıyor. Ben ödemelerimden dolayı Euro bozdurdum" dedi.

"İKİNCİ EL KIYAFETLER TERCİH EDİYORUM"

Giyim tarzıyla da bir hayli dikkat çeken Burcu Esmersoy, "Bu benim ikinci elden aldığım bir erkek takımı. Bir süredir ikinci el kıyafetler giyiyorum. Tüketim çılgınlığının önüne geçmek için bu kararı verdim. Kendi ekonomimi de iyi yönetiyorum" sözleriyle dikkat çekti.

Esmersoy, sevenlerinin fotoğraf isteğini de geri çevirmedi.