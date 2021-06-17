Görenlerin hamile zannedip bebeğin cinsiyetini sorduğu kadının karnından 6,5 kilo kitle çıktı

Amasya'da son zamanlarda çok fazla kilo aldığını düşünerek doktora başvurup görüntüsü nedeniyle hamile sanılan evli ve 2 çocuk annesi kadın karnından çıkan kitle ile şoke oldu. Basketbol topu büyüklüğündeki kitlenin ağırlığı yaklaşık 6,5 kilogram olarak tartıldı.