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Gören dönüp bir daha bakıyor... Gelin taşının hikayesi de görüntüsü kadar ilginç

İhlas Haber Ajansı / Demet Karakuş - Haberler | Güncel

Gören dönüp bir daha bakıyor.

GÜRÜN, SİVAS (İHA) - Gören dönüp bir daha bakıyor... Gelin taşının hikayesi de görüntüsü kadar ilginç

Sivas'ın Gürün ilçesinde bir dağın tepesinde bulunan ve kadını andıran 'gelin taşı' görenlerin dikkatini çekerken, hikayesi ise merak uyandırıyor

SİVAS - Sivas'ın Gürün ilçesinde bir dağın tepesinde bulunan ve kadını andıran 'gelin taşı' görenlerin dikkatini çekerken hikayesi ise merak uyandırıyor.

Sivas'ın Gürün ilçesine bağlı Sarıca köyünde bulunan gelin taşı görenlerin dikkatini çekiyor. Yöresel kıyafet giyimli, fes takan ve elinde kova olan bir kadını andıran taş merak uyandırıyor. Taş, görüntüsü kadar hikayesi ile de dikkat çekiyor. Halk arasında anlatılan rivayete göre taşa ismini veren olay iki gelin arasında yaşanıyor. Efsaneye göre bir gelin süt sağmak için koyunların yanına gidiyor. Sütü sağıp gittikten sonra diğer gelin geliyor ve o da koyunları sağıyor. Ancak süt az çıkıyor ve koşarak diğer kadının yanına gidiyor. Sütü az çıkan gelin diğerine 'sen bizim koyunları sağmışsın' diyor. Diğer gelin ise 'ben senin koyunu sağdıysam taş kesileyim' diyor ve o anda taş kesiliyor. Dağın tepesinde bulunan ve elinde kovasıyla bir kadına benzeyen taş fotoğraf meraklılarının ilgi odağı oluyor. Öyle ki kimileri taşın yanına giderek inceleme yapıyor.

"Gelin bir anda taş kesilmiş"

Köy sakinlerinden Oktay Karakuş, gelin taşının rivayetini anlatarak, "Bu taşa gelin taşı derler. Eskiden koyun süreleri süt sağım zamanı dağda kalırlardı. Sütü sağmaya giderdi sürü sahipleri. Sağmalcı derlerdi onlara. İki komşu arasında geçer bu olay. Komşunun biri önce gider koyununu sağar ve yolunda gelirken ikinci komşu gider sütü sağar. Süt az çıkar. Komşusuna yetişir ve ona 'sen benim koyunlardan sağmışsın' der. Önceki sağmalcı ise 'ben senin sütü sağdıysam taş kesileyim' der. Koyunları sağdığı için ve yalan söylediği için ilahi güç tarafından o anda taş kesildiğini söylerler. Rivayet böyle" dedi.

Yanına çıkıp inceliyorlar

Karakuş, taşın yanına çıkıp inceleyenlerin bile olduğunu söyleyerek, "Taş uzaktan bakıldığında hakikaten eski giyimli, eski usullere göre fesli, kalın kumaş giyimli bir kadını andırıyor uzaktan. Son 10 yıldır yöresel fotoğraflara çekimlere meraklı olan insanlar geliyorlar fotoğraf çekiyorlar. İnsanlar arasında merak uyandırıyor. Hatta oraya kadar çıkıp inceleyenler de var" şeklinde konuştu.

(DK-GF-SO-Y)

Gören dönüp bir daha bakıyor... Gelin taşının hikayesi de görüntüsü kadar ilginç

Gören dönüp bir daha bakıyor... Gelin taşının hikayesi de görüntüsü kadar ilginç

Gören dönüp bir daha bakıyor... Gelin taşının hikayesi de görüntüsü kadar ilginç

Gören dönüp bir daha bakıyor... Gelin taşının hikayesi de görüntüsü kadar ilginç
İhlas Haber Ajansı / Demet Karakuş - Son Dakika Haberleri
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