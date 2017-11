Göremediği Madenci Babasının İsmini Taşıyor

FECRİ BARLIK - Siirt'in Şirvan ilçesinde meydana gelen maden faciasında hayatını kaybeden Yavuz Yıldız'ın ismi, olaydan 3 ay sonra dünyaya gelen oğluna verildi.



Şirvan ilçesine bağlı Maden köyünde 17 Kasım 2016'da meydana gelen faciada hayatını kaybeden ve toprak altından 20 gün sonra çıkarılan 16 işçiden şoför Yıldız'ın acısı, ilk günkü tazeliğini koruyor.



Baba Ramazan Yıldız, torunlarıyla Şirvan ilçe merkezindeki mezarlıkta bulunan oğlu Yıldız'ın kabrini ziyaret ederek dua etti. Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 16 işçinin hayatını kaybettiği ve son işçiye 26 gün sonra ulaşılan faciayı unutmanın mümkün olmadığını söyledi.



Oğlu Yavuz'un biri kız biri erkek 2 çocuk sahibi olduğunu anlatan Yıldız, "Onun ölümünden 3 ay sonra bir erkek çocuğu daha dünyaya geldi. Onun da adını Yavuz Can koyduk. Oğlum Yavuz'un adını bu şekilde yaşatacağız." dedi.



Yavuz Can'ın babasını hiç görmediğini ifade eden Yıldız, onun bir diğer babasının da "Devlet baba" olduğunu belirtti.



Yıldız, oğlu Yavuz ile faciadan 20 dakika önce telefonla görüştüğünü anlatarak, şöyle dedi:



"Genç dinamik, işini, vatanını seven bir kişiliğe sahipti. Sevilen bir insandı. Olaydan 20 dakika önce telefonla görüştük. Olaydan sonraki pazar günü KPSS'ye gireceğini anlatmıştı. Telefon görüşmesinden sonra göçük oldu."



Yıldız, Şirvan'daki faciada hayatını kaybeden 16 madencinin de Manisa'nın Soma ilçesinde hayatını kaybeden 301 madenci gibi "şehit" kapsamına alınmasını beklediklerini kaydetti.



"Adaletin tecelli etmesini istiyoruz. Adalet tecelli ederse bir nebze de olsa gönlümüz rahatlamış olur. Adaletimize güveniyoruz." diyen Yıldız, faciada suçlu olanların cezalandırılmasını talep etti.



Yavuz Yıldız'ın ağabeyi Yunus Yıldız da kardeşinin yerini hiçbir şeyin alamayacağını, faciada hayatını kaybedenlerin şehit kapsamına alınmasını istediklerini belirtti.



Yıldız, "Çok şükür bir oğlu oldu. Yavuz'un ismini ona vererek yaşattık. Ona her hitap ettiğimizde Yavuz aklımıza geliyor. Bununla teselli buluyoruz." diye konuştu.



Siirt'in Şirvan ilçesinde 17 Kasım 2016'da özel bir maden ocağında meydana gelen heyelanda toprak altında kalan Mehmet Kasım Tari, Murat Ant, Nusret Beyazalma, Reşit Can, Savaş Kızılkan, Sedat Bulut, Şefik Tuncer, Yavuz Yıldız, Mahmut Batumak, İbrahim Kılınç, Kerem Arat, Bedrettin Caylı, Abdurrahman Sönmezsoy, İsmail Tekin, Abdulbaki Aydın ve Halil Başer hayatını kaybetmişti.