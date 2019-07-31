Görele'de turizmin geliştirilmesi çalışmaları

Görele Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, yörede turizmin gelişimi için önemli projelere imza attıklarını söyledi.

Ermiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgenin önemli güzelliklerin bulunduğunu, bunların tanıtılması gerektiğine vurgu yaptı.

Görele'nin Karaburun mevkinde kıyı turizmini geliştirmek amacıyla "Sahil Turizmini geliştirme" projesi hazırladıklarını, DOKAP ile DOKA'ya hibe başvurusunda bulunacaklarını ifade eden Ermiş, "Görele Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan yıl sonu sergilerine katıldığımda özellikle bazı köylerde hanımların çok iyi yöresel yemek yaptıklarını gözlemledim. Onlarla görüştük, konuştuk bunu turizm kazandırmaya karar verdik." dedi.

Sağlık köyünde otantik bir mutfak oluşturacaklarını aktaran Ermiş, projenin hayata geçtiğinde gelen yerli ve yabancı turistlere Karadeniz mutfağını sunacaklarını dile getirdi.

Bir diğer çalışmalarının da yörede sağlık turizminin gelişimine yönelik olduğunu aktaran Ermiş, şöyle konuştu:

"Görele'de Paşaca şelalemiz var. Burada tabiat parkı yapılmasıyla alakalı ciddi bir çalışmamız söz konusudur. İlçeye en yakın mesafede olan Dokuzgöz yaylasını da turizme kazandırmak için mesire alanı yapılması için müracaatımız söz konusudur. İlçemizde yelken turizmini de geliştirmeyi planlıyoruz."

Ermiş, Çavuşlu ekmeğinin, Görele dondurması ve pasta gibi yöreye özgün lezzetleri de turizme kazandırmayı planladıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA