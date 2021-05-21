Görele'de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
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Görele'de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Görele'de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Giresun'un Görele ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Giresun'un Görele ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Çömlekçi karayolunda meydana gelen trafik kazasında Kemal K. idaresindeki 34 DIV 18 plakalı araç ile karşı yönden gelen Kürşat K. yönetimindeki 34 BD 4970 plakalı araç Recepli köyü mevkiinde kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan C.S. ve G.U. isimli kişiler yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Görele Devlet Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Kazaya karışan araçlar çekici ile kaldırılarak yol trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GİRESUN

Görele'de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
Görele'de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
Görele'de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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