Görele'de Amatör Denizci Yetiştirilecek

Görele Liman Başkanlığı tarafından amatör denizci eğitimleri ve sınav uygulamasına başlanıldı.

Hasan Ali Yücel Kültür Merkezinde Görele Liman Başkanlığınca amatör denizci eğitimi düzenlendi.

Görele Liman Başkanı Erhan Zeynel, eğitimlerin başlaması dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hayata geçirilen projede, 2023'e kadar 1 milyon kişiye amatör denizcilik eğitimi verilmesinin planlandığını belirtti.

Eğitimler sonunda yapılacak sınavda başarılı olanlara süresiz belge verileceğini, yine belge sahiplerinin 24 metreye kadar özel tekneleri kullanabileceklerini ifade eden Zeynel, şöyle konuştu:

"Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yılı olan 2023'e kadar 1 milyon vatandaşımıza denizcilik kültürünü aşılamak, denizci millet, denizci ülke hedefine ulaşmak, insanımızın yüzünü denizlere çevirerek ufkun ötesini görmelerini sağlamak amacıyla amatör denizci eğitimleri ve sınav uygulamalarına başlanmıştır. Belgeler süresiz olarak düzenlenecek olup bu belge ile tam boyu 24 metreye kadar olan özel tekneler kullanılabilmektedir. Bu projenin ilk sınavını yapmaktan ve katılımın üst düzeyde olmasından dolayı mutluluk duymaktayız."