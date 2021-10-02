Goran Bregoviç, 19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde sahne aldı - Haberler
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Goran Bregoviç, 19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde sahne aldı

AA / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Kültür Sanat
Goran Bregoviç, 19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde sahne aldı

Balkan müziğinin dünyaca tanınan ismi Goran Bregoviç, 19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde kapanış konserini gerçekleştirdi.

Balkan müziğinin dünyaca tanınan ismi Goran Bregoviç, 19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde kapanış konserini gerçekleştirdi.

Macit Özcan Spor Kompleksi'nde düzenlenen konserde besteleri ve "Çingeneler Zamanı" gibi ünlü film müzikleriyle bilinen Bregoviç, sevenleriyle buluştu.

Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Bregoviç'e, Funeral and Wedding Orkestrası eşlik etti.

Yoğun ilginin olduğu konserde sahne önüne gelen katılımcılar dans edip sanatçıya eşlik etti.

Goran Bregoviç konseriyle birlikte bu yıl 19'uncusu düzenlenen Mersin Uluslararası Müzik Festivali sona erdi.

AA / Mustafa Ünal Uysal - Son Dakika Haberleri
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