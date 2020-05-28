GORA filmi konusu nedir? GORA oyuncuları ve GORA özeti!
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan GORA filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği GORA konusu, özeti ve GORA oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. GORA filminin detayları…
İzleyenleri ekrana bağlayan GORA filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. GORA filmini izleyecek olanların merak ettiği GORA konusu nedir, GORA oyuncuları kimler ve GORA özeti gibi konuları inceliyoruz.
GORA HAKKINDA
G.O.R.A., senaryosunu Cem Yılmaz'ın yazdığı, yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak'ın yaptığı, bilimkurgu ve komedi türlerindeki 2004 çıkışlı Türk filmidir.
Çekimleri 2002 yılında başlayan film, Türkiye'de 12 Kasım 2004 tarihinde gösterime girdi. Türk sinemasında en pahalı yapımlardan biri olan filmi 4 milyon kişi izledi. Filmin yapımcılığı, Uzan Ailesi'ne ait olan TürkFilmi adlı şirket ile Ömer Faruk Sorak tarafından üstlenilmiştir. Ancak Uzan Ailesi'nin bankalarına devlet el koyunca, film de TMSF kontrolüne geçti. Vizyona girişi geciken filmi BKM, Yılmaz aracılığıyla satın alarak yayımlayabildi. Film içerisindeki müzikler Ozan Çolakoğlu'na, filmin bitiş müziği ise Sagopa Kajmer'e aittir.
KAYSERİ ASLANI FİLMİ KONUSU NEDİR?
Türkiye'nin turistik kentlerinden biri olan Antalya'da tüccarlık yapan Arif uzaylılar tarafından kaçırılarak G.O.R.A. isimli gezegene götürülür. Arif, gezegende tutsakken gezegeni bir alev topundan kurtarır ve bu sırada Ceku isimli prensesle tanışır. Bütün bunlar olurken, G.O.R.A. gezegeninin kötü kalpli komutanı Logar, Ceku ile evlenerek gezegenin yönetimini ele geçirmek istemektedir. Arif bunu öğrenir ve gezegenden kaçarken Ceku'yu da yanında götürmek ister, fakat bunun için Komutan Logar'a karşı mücadele vermesi gerekmektedir.
KAYSERİ ASLANI FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU
Cem Yılmaz: Arif Işık/Komutan Logar Trihis/Erşan Kuneri/Komutan
Özge Özberk: Ceku
Kubar/Vumar'ın oğlu Timar
Rasim Öztekin: Bob Marley Faruk
Özkan Uğur: Garavel, Anonsçu
Şafak Sezer: Kuna
Özge Özberk: Ceku Lamtina
Ozan Güven: Robot 216, Gerzek
Engin Günaydın: Editör
İdil Fırat: Mulu Lamtina
Erdal Tosun: Rendroy
Cezmi Baskın: Amir Tocha Lamtina
Muhittin Korkmaz: Tihulu