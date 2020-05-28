GORA filmi konusu nedir? GORA oyuncuları ve GORA özeti!
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GORA filmi konusu nedir? GORA oyuncuları ve GORA özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan GORA filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği GORA konusu, özeti ve GORA oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. GORA filminin detayları…

GORA filmi konusu nedir? GORA oyuncuları ve GORA özeti!
28.05.2020 10:44 | Son Güncelleme: 28.05.2020 10:49

İzleyenleri ekrana bağlayan GORA filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. GORA filmini izleyecek olanların merak ettiği GORA konusu nedir, GORA oyuncuları kimler ve GORA özeti gibi konuları inceliyoruz.

GORA HAKKINDA

G.O.R.A., senaryosunu Cem Yılmaz'ın yazdığı, yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak'ın yaptığı, bilimkurgu ve komedi türlerindeki 2004 çıkışlı Türk filmidir.

Çekimleri 2002 yılında başlayan film, Türkiye'de 12 Kasım 2004 tarihinde gösterime girdi. Türk sinemasında en pahalı yapımlardan biri olan filmi 4 milyon kişi izledi. Filmin yapımcılığı, Uzan Ailesi'ne ait olan TürkFilmi adlı şirket ile Ömer Faruk Sorak tarafından üstlenilmiştir. Ancak Uzan Ailesi'nin bankalarına devlet el koyunca, film de TMSF kontrolüne geçti. Vizyona girişi geciken filmi BKM, Yılmaz aracılığıyla satın alarak yayımlayabildi. Film içerisindeki müzikler Ozan Çolakoğlu'na, filmin bitiş müziği ise Sagopa Kajmer'e aittir.

KAYSERİ ASLANI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Türkiye'nin turistik kentlerinden biri olan Antalya'da tüccarlık yapan Arif uzaylılar tarafından kaçırılarak G.O.R.A. isimli gezegene götürülür. Arif, gezegende tutsakken gezegeni bir alev topundan kurtarır ve bu sırada Ceku isimli prensesle tanışır. Bütün bunlar olurken, G.O.R.A. gezegeninin kötü kalpli komutanı Logar, Ceku ile evlenerek gezegenin yönetimini ele geçirmek istemektedir. Arif bunu öğrenir ve gezegenden kaçarken Ceku'yu da yanında götürmek ister, fakat bunun için Komutan Logar'a karşı mücadele vermesi gerekmektedir.

KAYSERİ ASLANI FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Cem Yılmaz: Arif Işık/Komutan Logar Trihis/Erşan Kuneri/Komutan

Özge Özberk: Ceku

Kubar/Vumar'ın oğlu Timar

Rasim Öztekin: Bob Marley Faruk

Özkan Uğur: Garavel, Anonsçu

Şafak Sezer: Kuna

Özge Özberk: Ceku Lamtina

Ozan Güven: Robot 216, Gerzek

Engin Günaydın: Editör

İdil Fırat: Mulu Lamtina

Erdal Tosun: Rendroy

Cezmi Baskın: Amir Tocha Lamtina

Muhittin Korkmaz: Tihulu

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