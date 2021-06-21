Google 'Yaz 2021' Doodle oldu! Yaz 2021 doodle nedir, ne demek? 21 Haziran Doodle nedir? 21 Haziran günü ne oldu?

Önemli gün ve olayları Doodle yapma geleneğini sürdüren Google, 2021 21 Haziran tarihine özel Yaz 2021 Doodle ile dikkatleri çekti. Yaz 2021 Doodle'ı sonrası internet kullanıcıları Yaz 2021 nedir! Google 'Yaz 2021' 21 Haziran doodle nedir sorularının yanıtını araştırdı. Peki, Google Doodle nedir? Yaz 2021 ne demek?

21 Haziran en uzun güne özel Doodle hazırlayan Google, tasarımı ile sosyal medyada trend oldu. Yaz 2021 Doodle hakkında araştırmalar yapılırken Yaz 2021 nedir! Google'dan Yaz 2021 Doodle Sürprizi! Google Doodle nedir? 21 Haziran günü ne oldu, önemi nedir gibi konular merak edildi.

GOOGLE DOODLE NEDİR?

Google Doodle, Google tarafından tatil, olaylar, başarılar ve insanları kutlamak için geçici bir süreliğine Google logosu üzerinde yapılan özel değişikliklerdir.

İlk Google Doodle 1998 yılında Burning Man Festivali'ni kutlamak için tasarlanmıştır. İlk animasyonlu Doodle 2010 yılında Isaac Newton'un anısına yapılmıştır ve ilk interaktif Doodle ise Pac-Man'in 30. yıl dönümü için tasarlanmıştır.

GOOGLE 'YAZ 2021' DOODLE NEDİR, NE DEMEK?

Google 21 Haziran en uzun güne özel Doodle hazırladı. Doodle görseli aşağıdaki gibidir:

Yaz gündönümü, Güneş ışınlarının Yengeç Dönencesi'ne yılda bir defa (yaklaşık 21 Haziran'da) dik geldiği an. Kuzey yarımkürede en uzun gündüz yaşanır ve günler kısalmaya, güney yarımkürede en kısa gündüz yaşanır ve günler uzamaya başlar. Bu tarih, bâzı bazı ülkelerde kuzey yarımkürede yazın, güney yarımkürede kışın başlangıcı sayılır. Bununla beraber bâzı ülkelerde de yazın veya kışın tam ortası kabul edilir.

21 HAZİRAN'IN ÖNEMİ NEDİR?

21 Haziran en uzun gündür. Yani bugün 1 yıl içerisindeki en uzun günü yaşayacağız.

Yaz gündönümünde (yaklaşık 21 Haziran), güneş ışınları Yengeç Dönencesi'ne dik açıyla düşer. Kuzey yarımkürede gündüzler kısalmaya, güney yarımkürede uzamaya başlar. Bu tarih, kuzey yarımkürede yazın, güney yarımkürede kışın başlangıcı sayılır. Güney yarımkürede en kısa gün, kuzey yarımkürede en kısa gece yaşanır. Kuzey yarımkürede gölgelerin en kısa olduğu gündür.