Google Semiha Berksoy'u Doodle Yaptı! Semiha Berksoy Kimdir?

Avrupa'da sahne alan ilk Türk opera sanatçısı Semiha Berksoy, 109. doğum gününde Google tarafından doodle haline getirildi. Semiha Berksoy ne zaman öldü? Semiha Berksoy hayatı, biyografisi ve daha fazlası haberimizde…

SEMİHA BERKSOY KİMDİR?

Opera sanatçısı Berksoy, 1910 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Konservatuarı'nda ve Güzel Sanatlar Akademisi Namık İsmail Atölyesi Resim ve Tiyatro Okulu'nda eğitim gördü. Devlet bursu ile Almanya'da Berlin Devlet Yüksek Müzik Akademisi Opera Bölümü'nde eğitim alarak birinci olarak tamamladı.

AVRUPA'DA SAHNE ALAN İLK TÜRK

Opera kariyerine 1934'te başlayan Semiha Berksoy Türkiye, Almanya ve Portekiz'de sahneye çıktı. 1939'da Richard Strauss'un Ariadne Auf Naxos isimli operasındaki Ariadne rolü ile Avrupa'da sahne alan ilk Türk opera sanatçısı oldu. 1940'ta Türkiye'ye dönerek Carl Ebert'in rejiliğinde Tosca ve Madame Butterfly operalarında oynadı. Ayrıca Deli Dolu ve Lüküs Hayat operetlerinde de yer aldı.

DEVLET SANATÇISI UNVANI ALDI

Semiha Berksoy, 1998'de Devlet Sanatçısı unvanı aldı. 1999'da New York Lincoln Center'da Robert Wilson'ın The Days Before: Death, Destruction and Detroit III isimli operasında opera söyledi. 15 Ağustos 2004'te 94 yaşında hayatını kaybetti ve İstanbul'da toprağa verildi.