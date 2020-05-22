Google, Rekabet Kurumu'na Sözlü Savunma Yapacak! Tarih Belli Oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Google, Rekabet Kurumu'na Sözlü Savunma Yapacak! Tarih Belli Oldu

Google, Rekabet Kurumu'na sözlü savunma vermeye hazırlanıyor. Google'ın sözlü savunma yapacağı tarih belli oldu. Rekabet Kurumu resmi internet sitesi üzerinden Google'ın sözlü savunma yapacağı tarihi açıkladı.

Google, Rekabet Kurumu'na Sözlü Savunma Yapacak! Tarih Belli Oldu
22.05.2020 18:45 | Son Güncelleme: 22.05.2020 18:48

Google, Rekabet Kurumu'na sözlü savunma vermeye hazırlanıyor. Google'ın sözlü savunma yapacağı tarih belli oldu. Rekabet Kurumu resmi internet sitesi üzerinden Google'ın sözlü savunma yapacağı tarihi açıkladı.

Google, 1 Temmuz'da Sözlü Savunma Verecek

Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklamada "Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti, Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc. hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısı 1 Temmuz 2020 tarihinde yapılacak " cümlelerine yer verdi.

Rekabet Kurumu açıklamasının devamında şunları söyledi:

"Google'ın genel arama hizmetlerine yönelik yaptığı güncellemelerle ve Adwords reklamları ile teşebbüslerin faaliyetlerini zorlaştırmak suretiyle 4054 sayılı Kanun'un 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi. Bahse konu sözlü savunma toplantısı, 1 Temmuz 2020 tarihinde saat 10: 30'da yapılacak. Toplantıya katılmak isteyen şikâyetçi ve üçüncü kişilerin, "Rekabet Kurulu Nezdinde Yapılan Sözlü Savunma Toplantıları Hakkında Tebliğ" uyarınca, toplantı konusu ile ilgili menfaat ilişkilerini ortaya koyan bilgi ve belgeleri içeren dilekçeyle 23 Haziran 2020 günü mesai saati sonuna kadar Rekabet Kurumuna başvurmaları gerekmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Sizler Google'ın sözlü savunma yapacak olması hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Tamindir

Manşet

Haberler

Vaka sayısı artan Erzurum'un valisi uyardı: Alınan kararı çok sert bir şekilde uygulayacağız Haber
Vaka sayısı artan Erzurum'un valisi uyardı: Alınan kararı çok sert bir şekilde uygulayacağız
İmamoğlu'ndan 'Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı?' sorusuna cevap Haber
İmamoğlu'ndan "Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı?" sorusuna cevap
Satmak istediği otomobilinin arızalarını söyleyen eksperi öldürdü Haber
Satmak istediği otomobilinin arızalarını söyleyen eksperi öldürdü
Gözü gibi baktığı 1951 model Fiat Topolino marka klasik otomobilini gören hayran kalıyor Haber
Gözü gibi baktığı 1951 model Fiat Topolino marka klasik otomobilini gören hayran kalıyor
Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu 'Allah'tan korkun' diyerek sitem etti Haber
Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu "Allah'tan korkun" diyerek sitem etti
Bir aydır vakanın görülmediği Artvin'de, 4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Haber
Bir aydır vakanın görülmediği Artvin'de, 4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Koronavirüs salgınında ABD'li milyarderlerin serveti 434 milyar dolar arttı
Koronavirüs salgınında ABD'li milyarderlerin serveti 434 milyar dolar arttı
Çin Devlet Başkanı'na hediye sabun gönderdi, yüklü miktarda siparişi kaptı
Çin Devlet Başkanı'na hediye sabun gönderdi, yüklü miktarda siparişi kaptı
Erdoğan'ın test ettiği Türkiye'nin zırhlı pikap aracı Tulga, seri üretime hazır
Erdoğan'ın test ettiği Türkiye'nin zırhlı pikap aracı Tulga, seri üretime hazır
Alparslan Kuytul, koronavirüs tedbirlerini protesto etmek için vakıf üyeleriyle sokakta namaz kıldı
Alparslan Kuytul, koronavirüs tedbirlerini protesto etmek için vakıf üyeleriyle sokakta namaz kıldı
Pakistan'daki uçağın düştüğü anlara ait video ortaya çıktı
Pakistan'daki uçağın düştüğü anlara ait video ortaya çıktı
Koronayı fırsat bilip yapılan kaçak villanın ömrü 10 gün sürdü! Sahibi tarafından yıkılıyor
Koronayı fırsat bilip yapılan kaçak villanın ömrü 10 gün sürdü! Sahibi tarafından yıkılıyor
İzmir'de yine cami minarelerinden müzik yayını yapıldı
İzmir'de yine cami minarelerinden müzik yayını yapıldı
Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Comolli, Fransız ekibi Toulouse'a başkan oluyor
Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Comolli, Fransız ekibi Toulouse'a başkan oluyor
Türkiye'den Çekya Senatosu'nun 1915 Olayları'na ilişkin kararına sert tepki: Bizim için yok hükmündedir
Türkiye'den Çekya Senatosu'nun 1915 Olayları'na ilişkin kararına sert tepki: Bizim için yok hükmündedir
65 yaş üzeri vatandaşlar, gece vakti memleketlerine doğru yola çıktı
65 yaş üzeri vatandaşlar, gece vakti memleketlerine doğru yola çıktı
Fenerbahçe'nin 2010-11 sezonu şampiyonluğu paylaşımına Trabzonspor'dan çarpıcı yanıt geldi
Fenerbahçe'nin 2010-11 sezonu şampiyonluğu paylaşımına Trabzonspor'dan çarpıcı yanıt geldi
Resmi kurumlarda 5 farklı isimle kaydı bulunan Ersin Akbaş'ın filmleri aratmayan hikayesi
Resmi kurumlarda 5 farklı isimle kaydı bulunan Ersin Akbaş'ın filmleri aratmayan hikayesi
Adana'da cemaatle namaz kılmak isteyen grup, polise saldırdı
Adana'da cemaatle namaz kılmak isteyen grup, polise saldırdı
AK Parti, koronavirüs sürecine ilişkin yaptırdığı anketin sonucunu paylaştı
AK Parti, koronavirüs sürecine ilişkin yaptırdığı anketin sonucunu paylaştı
Taşlı sopalı aşiret kavgası kamerada: 5'i ağır 8 kişi yaralandı
Taşlı sopalı aşiret kavgası kamerada: 5'i ağır 8 kişi yaralandı
Korkunç katliam! Tartıştığı arkadaşlarını av tüfeğiyle öldürdü
Korkunç katliam! Tartıştığı arkadaşlarını av tüfeğiyle öldürdü
İmkansızlıklar içinde çektiği yemek videolarıyla fenomen olan Taha Duymaz: Alabildiğim 3 malzemeyle farklı yemek yapıyorum
İmkansızlıklar içinde çektiği yemek videolarıyla fenomen olan Taha Duymaz: Alabildiğim 3 malzemeyle farklı yemek...
Alışveriş yapacaklar dikkat! İşte 4 günlük sokağa çıkma yasağında açık olacak işletmeler
Alışveriş yapacaklar dikkat! İşte 4 günlük sokağa çıkma yasağında açık olacak işletmeler
Ticaret Bakanlığı 81 ilde eş zamanlı market ve pazar yeri denetimi başlattı
Ticaret Bakanlığı 81 ilde eş zamanlı market ve pazar yeri denetimi başlattı
Akın Akınözü'nün Jelena Karleusa hayranlığı, nişanlısı tarafından terk edilmesine neden oldu
Akın Akınözü'nün Jelena Karleusa hayranlığı, nişanlısı tarafından terk edilmesine neden oldu
Cami hoparlörlerinden 'Yuh Yuh' şarkısı çalınan Selda Bağcan'dan ilk açıklama
Cami hoparlörlerinden 'Yuh Yuh' şarkısı çalınan Selda Bağcan'dan ilk açıklama
Survivor ekibi Maltepe'deki karantina yurdundan ayrıldı
Survivor ekibi Maltepe'deki karantina yurdundan ayrıldı
Birleşmiş Milletler, Libya'ya sevk edilen Rus savaş uçaklarıyla ilgili inceleme başlattı
Birleşmiş Milletler, Libya'ya sevk edilen Rus savaş uçaklarıyla ilgili inceleme başlattı
Merkez Bankası rezervleri 1,4 milyar dolar azaldı
Merkez Bankası rezervleri 1,4 milyar dolar azaldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Mevlüt Çavuşoğlu Temel Karamollaoğlu Mehmet Cahit Turhan Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Hazal Kaya Gülçin Ergül Hande Ataizi
Spor Ali Koç Can Bartu Ahmet Ağaoğlu Cristiano Ronaldo Robert Prosinecki
Daha Fazla İzmir Karaçi Fenerbahçe Galatasaray
Şu an buradasınız: Google, Rekabet Kurumu'na Sözlü Savunma Yapacak! Tarih Belli Oldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.5.2020 19:48:32. #1.15#
title