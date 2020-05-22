Google, Rekabet Kurumu'na Sözlü Savunma Yapacak! Tarih Belli Oldu Google, Rekabet Kurumu'na sözlü savunma vermeye hazırlanıyor. Google'ın sözlü savunma yapacağı tarih belli oldu. Rekabet Kurumu resmi internet sitesi üzerinden Google'ın sözlü savunma yapacağı tarihi açıkladı.

Google, Rekabet Kurumu'na sözlü savunma vermeye hazırlanıyor. Google'ın sözlü savunma yapacağı tarih belli oldu. Rekabet Kurumu resmi internet sitesi üzerinden Google'ın sözlü savunma yapacağı tarihi açıkladı.

Google, 1 Temmuz'da Sözlü Savunma Verecek

Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklamada "Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti, Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc. hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısı 1 Temmuz 2020 tarihinde yapılacak " cümlelerine yer verdi.

Rekabet Kurumu açıklamasının devamında şunları söyledi:

"Google'ın genel arama hizmetlerine yönelik yaptığı güncellemelerle ve Adwords reklamları ile teşebbüslerin faaliyetlerini zorlaştırmak suretiyle 4054 sayılı Kanun'un 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi. Bahse konu sözlü savunma toplantısı, 1 Temmuz 2020 tarihinde saat 10: 30'da yapılacak. Toplantıya katılmak isteyen şikâyetçi ve üçüncü kişilerin, "Rekabet Kurulu Nezdinde Yapılan Sözlü Savunma Toplantıları Hakkında Tebliğ" uyarınca, toplantı konusu ile ilgili menfaat ilişkilerini ortaya koyan bilgi ve belgeleri içeren dilekçeyle 23 Haziran 2020 günü mesai saati sonuna kadar Rekabet Kurumuna başvurmaları gerekmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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