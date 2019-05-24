Google ilk Türk opera sanatçısı Semiha Berksoy'u Doodle yaptı
Google, 109. doğum yıl dönümünde ilk Türk kadın opera sanatçısı olan Semiha Berksoy'u Doodle yaptı. Cumhuriyetin kurulduğu dönemde birçok ilke imza atan Berksoy, modern Türk sanat tarihinin de en önemli isimleri arasında yer alıyor.
Dünyanın en popüler internet arama motoru Google, 109. doğum yıl dönümünde ilk Türk kadın opera sanatçısı olan Semiha Berksoy'u Doodle yaptı.
Cumhuriyetin kurulduğu dönemde birçok ilke imza atan Berksoy, modern Türk sanat tarihinin de en önemli isimleri arasında yer alıyor. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com