Google, Gizemli Fuchsia OS İçin Bir Geliştirici İnternet Sitesi Oluşturdu

Google, Android işletim sisteminin yerine geçeceği iddia edilen yeni işletim sistemi Fuchsia OS üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor. Android'in aksine bu çalışmalar özenle gizleniyor ve kimse bu işletim sisteminin hangi özelliklere sahip olacağını, Android'in yerine nasıl geçeceğini bilmiyor. Ancak Google'ın son hamlesi, Fuchsia OS ile ilgili bazı bilgilerin kamuoyu ile paylaşılmaya başlanacağını gözler önüne seriyor.

Teknoloji devi Google, geçtiğimiz hafta sonunda Fuchsia OS'un gelişticiler için hazırlanmış olan internet sitesini kullanıcıların hizmetine sundu. Açılan internet sitesinde yazan "Fuchsia OS, Linux değildir." kısmı dikkatlerden kaçmadı.

Normal koşullarda işletim sistemlerinin çoğu, bir Linux, Windows ya da Unix sistem çekirdeğine dayanır. Ancak Google, bu kez farklı bir yöntem seçerek Fuchsia OS'u, diğerlerinden benzersiz kılmaya çalışıyor. Bunun nedeni, Fuchsia OS'un bahsettiğimiz herhangi bir çekirdeğe dayanmaması. İşletim sistemi, 'Zircon' adı verilen bir mikro çekirdeğe dayanıyor ve bu da işletim sistemine farklı özellikler katıyor.

Fuchsia OS ile ilgili bir diğer inanış ise bu işletim sisteminin Android'de çalışan eski uygulamaları da çalıştırabileceği yönünde. Google, bu konuyla ilgili net bir şey söylemese de bu teori mümkün görünüyor çünkü küresel çapta çok sayıda uygulama var ve bu uygulamaların yeniden bir işletim sistemi için yazılması, hem geliştiriciler hem de Google için büyük bir sorun oluşturuyor.

Google'ın bu gizemli işletim sistemi ile ilgili açıklamaları ilk olarak Google'ın Android başkan yardımcısı Hiroshi Lockheimer tarafından yapıldı. I/O 2019 etkinlikleri kapsamında yapılan açıklamalarda, Fuchsia OS'un herhangi bir işletim sisteminin yerine geçmemesi gerektiğini ifade eden Lockheimer, verdiği bir başka röportajda da bu işletim sisteminin insanları heyecanlandırdığının farkında olduğunu ancak bu işletim sisteminin Android gibi işletim sistemleriyle ilgisi olmayan bir proje olduğunu ve bu projenin ilerleyen dönemlerde hangi ürünler üzerinde kullanabileceklerine karar vereceklerini söyledi. Anlaşılan o ki; Google'ın sır gibi saklanan bu işletim sistemini tam manasıyla öğrenmek için bir süre daha beklememiz gerekecek.

Google'ın Fuchsia OS için oluşturduğu internet sitesine buradan erişebilirsiniz.