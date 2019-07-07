Google, Chrome Canary'ye Multimedya Kontrolü Yapacak Bir Özellik Getiriyor

Google yeni nesil web tarayıcısı Chrome Canary'ye medya yönetimini oldukça kolaylaştıran bir özellik ekliyor. Gelecek yeni özellik, URL barının yanına o sırada tarayıcı üzerindeki bir sekmede bulunan oynatılabilecek medyayı durdurmaya veya devam ettirmeye yarayacak bir tuş ekleyecek. Tuş, hem video hem de ses içerikleriyle uyumlu çalışacak. Aynı zamanda çoklu sekmeler arasında da uygun olduğu zaman kontrole olanak sağlayacak.

Eklenecek yeni özelliğin ismi, Global Media Controls (GMC) olacak. Klasik bir "oynat" butonuna benzer yapısı olan bir tuş, Chrome'un araç çubuğunda konumlandırılacak. Tuşa basıldığı zaman multimedya özelliklerini sıralayan bir menü açılarak ve kullanıcıların sekmeler arasında gezinmek zorunluluğu ortadan kaldırılacak.

Tuşa basıldığı zaman açılan menüde içeriğin URL'si, ismi, yayıncısı ve içeriği gösteren bir ön izleme görseli görünecek. Gelen bu GCM özelliğiyle birlikte kullanıcılar, otomatik olarak oynamaya başlayan veya istenmeyen videoları ve sesleri diğer sekmelerde gezinirken rahatlıkla kapatabilecekler.

Özellik şimdilik Windows, macOS ve Linux işletim sistemlerindeki Chrome Canary sürümlerinde kullanılabilecek. Bu özelliğin ChromeOS sürümüne gelip gelmeyeceğiyse henüz bilinmiyor.

Şu aşamada bu özellik kullanıldığı zaman Chrome Canary çok hata veriyor ve sıkça çöküyor. Tabii ki bu sorunların Google tarafından en kısa zamanda giderilmesi bekleniyor.