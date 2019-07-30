Gönüllü ressam, duvarları renklendiriyor

Adıyaman'da yaşayan ressam Zafer Kıraç, gönüllü olarak okul ve kamu kurumlarının boş duvarlarını kentin sembollerini resmederek güzelleştiriyor.

Halk eğitim merkezi tarafından görevlendirilerek Adıyaman Ticaret Meslek Lisesinde resim öğretmenliği yapan Zafer Kıraç, yaşadığı şehri güzelleştirmek ve kenti ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çekebilmek için gönüllü olarak okul ve kamu kurumlarının yanı sıra boş duvarları kentin tarihi mekanlarının resimleriyle süslüyor.

Güneşin doğuşu ve batışının en güzel izlendiği yerlerden biri olarak bilinen UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Nemrut Dağı, Cendere köprüsü, Pirin mağaraları, Roma Çeşmesi gibi kentin tarihi yerlerini duvarlara yansıtan Kıraç, adeta görsel şölen sunuyor.

Ressam Zafer Kıraç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin kültürel mirasını boş duvarlara resmederek mutlu olduğunu söyledi.

Adıyaman'a gelen yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çekmek ve okullarda öğrenim gören öğrencilerin kenti daha fazla tanımaları ve anlamaları için bu çalışmayı başlattığını anlatan Kıraç, şöyle devam etti:

"Görev yaptığım Adıyaman Ticaret Meslek Lisesinin dış ve iç cephesine kentin kültürel mirasındaki yerlerin resimlerini ve kabartmalarını yaptım. Okuldaki müzik koridorlarına da çeşitli müzikal semboller ve şairlerin portrelerini resmettim. Daha sonra Adıyaman Müze Müdürlüğüne girişinde ziyaretçilerin karşılandığı boş duvarlara 1800 yaşındaki Cendere Köprüsü ve tarihi 1300 yıla dayanan Roma Çeşmesi'nin kabartmasını yaptım. Elimden geldiği kadar ilimizin tarihi güzelliklerini gönüllü olarak boş bulduğum her yere aldığım izinler doğrultusunda resmedeceğim."

Kıraç, şu an için sadece Adıyaman Müzesi, Adıyaman Ticaret Meslek Lisesi ve bazı boş duvarlara resim yaptığını anlatarak, gerekli izinleri alması halinde kentin çeşitli yerlerindeki boş duvarlara da çalışmasını yansıtmak istediğini sözlerine ekledi.

Adıyaman Ticaret Meslek Lisesi Müdürü Hacı Kamil Kadıoğlu ise okuldaki boş duvarlara kentin tarihi yerlerinin resmedilmesinden dolayı memnun olduğunu söyledi.

Kadıoğlu, öğretmenlerinin herhangi bir ücret almadan gönüllü resimleri yaptığını anlatarak, resimlerle okulda adeta görsel şölen oluşturulduğunu kaydetti.

Kaynak: AA