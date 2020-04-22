Gönüllü palyaçolardan çocuklara 23 Nisan sürprizi İstanbul'da yaşayan yüksek lisans öğrencisi Furkan Can ve arkadaşları, İstanbul'un çeşitli semtlerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerine kapanan çocukları gönüllü palyaçoluk yaparak eğlendirdi.

İstanbul'da yaşayan yüksek lisans öğrencisi Furkan Can ve arkadaşları, İstanbul'un çeşitli semtlerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerine kapanan çocukları gönüllü palyaçoluk yaparak eğlendirdi.

Kendilerine "Kahraman Adamlar" ismini veren Can ve arkadaşları, pencereye ve balkona çıkan çocuklara şarkılar söyleyip, dans ederek moral verdi.

"Kahraman Adamlar", gerçekleştirdikleri etkinliklerle çocukların dünyasını renklendirerek yüzlerini güldürdü.

Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arkadaşlarıyla çocuklara yönelik bir şeyler yapmaları gerektiğini düşünerek harekete geçtiklerini anlattı.

Bu doğrultuda gönüllü palyaçoluk yapmaya karar verdiğini ve bu işi yaklaşık 3,5 yıldır sürdürdüğünü söyleyen Can, eve kalmak zorunda olan çocukları eğlendirmek için mahallelere giderek arkadaşlarıyla ücretsiz etkinlikler düzenlediklerini anlattı.

"Keyifli oldu"

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olduğunu hatırlatan Can, "Aslında bu etkinliği 23 Nisan günü planlıyorduk ancak sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağından erkene aldık." dedi.

Dışarı çıkamayan çocuklara moral vermeyi amaçladıklarını ve onların kahramanı olmanın mutluluk verici olduğunu vurgulayan Can, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bizler de evde kalan çocuklarımızı eğlendirmek ve onlara moral vermek istedik. Balkonlara ve pencerelere çıkan çocuklarla beraber dans ettik. Sonrasında sosyal mesafemizi koruyarak şekilli balonlar yapıp çocuklara pencerelerinden dağıttık. Sabah saatlerinde başladık, birçok sokak gezdik ve müzik sesini duyan çocuklar hemen pencerelere, balkonlara çıktılar. Keyifli oldu, çocuklarla biz de eğlendik. Aileler de çok mutlu oldu, çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onların temiz yüreğinde kahraman olmak bizleri onurlandırıyor."

Kaynak: AA