Gönüllü gençler normalleşme sürecinde de sokak hayvanlarını unutmuyor
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Gönüllü gençler normalleşme sürecinde de sokak hayvanlarını unutmuyor

Iğdır'da gönüllü gençler, sokak ve barınaklardaki hayvanların aç kalmaması için çalışma yapıyor.

15.06.2020 15:29 | Son Güncelleme: 15.06.2020 15:35

Iğdır'da gönüllü gençler, sokak ve barınaklardaki hayvanların aç kalmaması için çalışma yapıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Gençlik Merkezi üyesi gençler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak ve barınaklardaki hayvanlara düzenli mama desteğinde bulunuyor.

Gençler, karantina sürecinde yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için başlattıkları mama dağıtımını, normalleşme sürecinde de devam ettiriyor.

Iğdır Belediyesi Hayvan Tedavi Merkezini de ziyaret eden gençler, buradaki hayvanları besledi.

Gençlik Lideri Özlem Dede, AA muhabirine yaptığı açıklamada, haftanın belli günlerinde gönüllü gençlerle sokak hayvanlarına mama dağıttıklarını söyledi.

Salgın süreci boyunca bu tür etkinlikler yaptıklarını, normalleşme sürecinde de bunu sürdürme kararı aldıklarını ifade eden Dede, şöyle konuştu:

"Bugün de gönüllü genlerimizle belediyemizin barınağına gelerek hayvanları yemledik. Bu çalışmayla farkındalık yaratma amacındayız. Kovid-19 sürecinden etkilenen hayvanlarımızın yanındayız. Amacımız, gençlerimizin sokak hayvanlarına karşı duyarlılığını artırmaktır, vatandaşlarımızı ve gençlerimizi bu konuda bilinçlendirmek istiyoruz."

Gönüllü gençler normalleşme sürecinde de sokak hayvanlarını unutmuyor

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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