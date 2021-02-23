Gönül Yarası filmi konusu nedir? Gönül Yarası filmi oyuncuları kimlerdir? Gönül Yarası ne zaman, nerede çekildi?

Bugün Masumlar Apartmanı izleyenler Masumlar Apartmanı'ndaki filmi merak etti! İşte Şener Şen'in baş rolünü oynadığı Gönül Yarası filmi hakkında bilgiler. Gönül Yarası filmi konusu nedir? Gönül Yarası filmi oyuncuları kimlerdir? Gönül Yarası ne zaman, nerede çekildi?

Bugün Masumlar Apartmanı izleyenler Masumlar Apartmanı'ndaki filmi merak etti! İşte Şener Şen'in baş rolünü oynadığı Gönül Yarası filmi hakkında bilgiler!

GÖNÜL YARASI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Hayatını Anadolu'nun ücra köşelerinde öğrencilerine adayarak geçirmiş, bu uğurda karısından ve çocuklarından bile vazgeçmiş idealist öğretmen Nazım, emekli olduktan sonra İstanbul'a, mahallesi Samatya'ya döner. Emekli maaşının bağlanması beklerken, geçimini sağlayabilmek için geceleri yakın arkadaşı Takoz Atakan'ın taksisinde çalışmaya başlar.

Psikopat kocasından kaçarak küçük kızıyla İstanbul'a gelen Dünya ise, bir pavyonda türkücülük yapmaktadır. Feleğin çemberinden geçmiş, insan sarrafı haline gelmiş kadın, günün birinde arabasına bindiği Nazım'ın efendiliğini görünce ona güvenebileceğini anlar.

GÖNÜL YARASI OYUNCULARI KİMLERDİR?

Yönetmen: Yavuz Turgul

Senaryo: Yavuz Turgul

Oyuncular: Devin Çınar, Güven Kıraç, Timuçin Esen, Meltem Cumbul, Şener Şen

Filmin Türü: Drama, Romantik

Orijinal Adı: Gönül Yarası

Yapım Yılı: 2004

Yapım Ülkesi: Türkiye