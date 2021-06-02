Gönül elçilerinden gönüllere dokunan yardım
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Gönül elçilerinden gönüllere dokunan yardım

Gönül elçilerinden gönüllere dokunan yardım
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gönül Elçileri Arama Kurtarma ve Uluslararası İnsani Yardım Derneği Ağrı Temsilciliği, Patnos Güvercinli İlkokulunda kütüphane kurdu.

Gönül Elçileri Arama Kurtarma ve Uluslararası İnsani Yardım Derneği Ağrı Temsilciliği, Patnos Güvercinli İlkokulunda kütüphane kurdu.

Gönül Elçileri Arama Kurtarma ve Uluslararası İnsani Yardım Derneği Ağrı Temsilciliği "Bir Çocuk, Bir Umut, Bir Kitap" projesi kapsamında Patnos Güvercinli İlkokulu öğrencilerinin gönüllerine dokunarak avucumdaki dünya kütüphanesi kurdu. Proje kapsamında AFAD ekipleri eşliğinde çocuklara afet farkındalık eğitimi verilirken, GEAK Ağrı ekibi tarafından öğrencilere kırtasiye malzemeleri, oyuncak hediye edildi. Hediyelerini alan öğrencilerin yaşadığı mutluluk gözlerden kaçmazken, dağıtımdan sonra gönüllüler, öğrencilerle sosyal mesafe kurallarına uygun olarak çeşitli aktiviteler düzenleyerek keyifli dakikalar yaşadılar. - AĞRI

Gönül elçilerinden gönüllere dokunan yardım
Gönül elçilerinden gönüllere dokunan yardım
Gönül elçilerinden gönüllere dokunan yardım
Gönül elçilerinden gönüllere dokunan yardım

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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