Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali İlhan'ın eski sevgilisi bakın kim çıktı

'Gönül Dağı' adlı dizide Berk Atan ile birlikte başrolü paylaşan Gülsim Ali İlhan'ın özel hayatı oldukça merak ediliyor. Güzel oyuncunun eski sevgilisi bakın kim çıktı. İşte detaylar...