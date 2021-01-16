Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali İlhan'ın eski sevgilisi bakın kim çıktı
16.01.2021 15:46 | Son Güncelleme: 16.01.2021 15:50
'Gönül Dağı' adlı dizide Berk Atan ile birlikte başrolü paylaşan Gülsim Ali İlhan'ın özel hayatı oldukça merak ediliyor. Güzel oyuncunun eski sevgilisi bakın kim çıktı. İşte detaylar...
Snob Magazin'in haberine göre; 'Gönül Dağı', 'Diriliş Ertuğrul', 'Hanım Köylü' ve 'Yüzleşme' gibi dizilerden tanıdığımız Gülsim Ali İlhan'ın özel hayatı hakkında şaşırtan gerçek ortaya çıktı.
Kaynak: Snob Magazin